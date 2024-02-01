Інструменти музикантів захищають їх від деменції: почати грати ніколи не пізно, вважають учені

У новому незвичайному дослідженні вчені підтвердили зв'язок між грою на музичних інструментах і зміцненням здоров'я нашого мозку, що надало новий метод боротьби з важкими хворобами.

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У світі, де деменція стає все більш поширеною проблемою, нове дослідження припускає, що гра на музичному інструменті може бути ключем до збереження здоров'я нашого мозку. Під час дослідження, проведеного в Університеті Ексетера, було проаналізовано дані 1 107 осіб віком від 40 років, які не страждають на деменцію. У центрі уваги були їхні когнітивні здібності, музичні таланти і звички, пише ScienceAlert.

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Висновки вчених виявилися вельми інтригуючими. Люди, які грали на музичних інструментах, демонстрували помітно кращі показники робочої пам'яті та виконавчої функції — навичок, необхідних для вирішення проблем і планування. Співаки теж демонстрували позитивний зв'язок із виконавчою функцією. При цьому, просте прослуховування музики не мало такого ж ефекту.

Енн Корбетт, когнітивна психологиня з Ексетерського університету, виділяє поняття "когнітивний резерв". Цей термін означає здатність мозку протистояти старінню та хворобам з плином часу. Такі заняття, як гра на музичному інструменті, можуть сприяти формуванню цього резерву, потенційно забезпечуючи захист від таких захворювань, як хвороба Альцгеймера, вважає Корбетт.

Однак важливо зазначити, що дане дослідження не є остаточним доказом того, що гра на інструменті безпосередньо веде до поліпшення здоров'я мозку. Можуть бути й інші чинники. Наприклад, люди з вищим рівнем доходу можуть дозволити собі як заняття музикою, так і більш здоровий спосіб життя, що може сприяти поліпшенню роботи мозку.

Незважаючи на всі ці міркування, зв'язок між грою на інструменті та здоров'ям мозку все ж є. Це не перше дослідження, в якому він був помічений, що свідчить про те, що його варто вивчати й далі.

Тому заохочення музичної освіти може стати цінною стратегією громадської охорони здоров'я. Особливо корисним може виявитися заохочення літніх людей до продовження або повернення до занять музикою в більш зрілому віці. Найбільш значні когнітивні переваги були відзначені серед клавішників, але переваги спостерігалися на всіх інструментах, особливо у тих, хто продовжував грати в більш зрілому віці.

Своїм досвідом поділився 78-річний Стюарт Дуглас із Корнуолла, який грає на акордеоні в гурті. Він і його колеги по гурту стали свідками позитивного впливу музики на людей із втратою пам'яті. Як літні музиканти, вони твердо впевнені, що постійне заняття музикою допомагає їм зберігати гостроту розуму.

У підсумку, незважаючи на те, що для повного розуміння взаємозв'язку між музичною діяльністю і когнітивним здоров'ям необхідні додаткові дослідження, дана наукова робота відкриває захоплюючу можливість того, що гра на музичному інструменті може стати ключем до збереження здоров'я нашого мозку з віком.

Раніше Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера можна, якщо робити великі перерви в прийомі їжі.

Також Фокус писав про виявлення вченими нових винуватців розвитку хвороби Альцгеймера. Глибоко в нашому мозку мешкають клітини, покликані захищати його, але, схоже, вони ведуть подвійне життя і можуть стати причиною виникнення недуги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.