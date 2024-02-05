Внезапное пробуждение. Врач написал способы борьбы с ночными судорогами

Сон — неотъемлемая часть нашей жизни, но есть много факторов, которые ему мешают. Один из них можно решить очень простыми путями.

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Проснуться посреди ночи от того, что мышцы ног сводит судорогой, — это то, чего многие предпочли бы избежать. Этот феномен часто называют "лошадью Чарли" — внезапное, сильное сжатие мышц ног, особенно икроножных. Эти судороги легко нарушают сон, но врачи давно знают методы борьбы с таким недугом, пишет Fox News.

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Судорога — это непроизвольный мышечный спазм, который приводит к болезненному, тянущему ощущению, часто возникающему в икроножных мышцах. Они могут длиться от нескольких минут до гораздо более длительного времени, причем у разных людей они могут сильно различаться. Хотя точная причина ночных судорог в ногах остается несколько неуловимой, определенные условия и виды деятельности были определены как потенциальные триггеры. Такие факторы, как обезвоживание, напряженные физические нагрузки, дисбаланс электролитов и даже побочный эффект от переутомления или привычной удорки, могут способствовать возникновению судорог.

Медицинские условия также играют роль в частоте и интенсивности судорог ног, говорит Майк Севилла, семейный врач из Огайо. Например, гипотиреоз может быть основной причиной, что подчеркивает важность регулярных обследований, чтобы убедиться, что уровень гормонов щитовидной железы сбалансирован. Кроме того, люди с синдромом беспокойных ног могут испытывать симптомы, напоминающие судороги, что еще больше усложняет картину.

Несмотря на дискомфорт, существуют простые средства для борьбы с судорогами ног. Легкие растяжки или массаж пораженной области могут принести немедленное облегчение. Прикладывание тепла к сведенной судорогой мышце или использование безрецептурных обезболивающих препаратов, таких как ибупрофен, также являются эффективными стратегиями. Для тех, кого часто беспокоят судороги ног, очень важно проконсультироваться с медицинским работником. Врач может провести тщательное обследование, чтобы исключить более серьезные заболевания, и обсудить индивидуальные варианты лечения, включая рецептурные препараты для более тяжелых случаев.

В целом, ночные судороги в ногах могут доставлять неудобства, но понимание их возможных причин и знание эффективных методов борьбы с ними может значительно облегчить их последствия. Ведение здорового образа жизни, соблюдение режима питания и обращение к врачу, когда судороги становятся регулярными, — это ключевые шаги к тому, чтобы свести к минимуму их нарушение сна и общего самочувствия.

Ранее Фокус писал о том, что сильные ноги могут снизить риск сердечной недостаточности. В новом исследовании выявлена связь между мощными мышцами ног и снижением риска сердечной недостаточности после инфаркта.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.