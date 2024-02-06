Борьба за правильный диагноз. Серьезные болезни сердца могут вводить врачей в заблуждение

Сердце является одним из важнейших и довольно уязвимых органов, поэтому крайне важно внимательно относится к его сигналам и не боятся спорить с врачами, которые считают, что с ним все хорошо, считают эксперты.

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Болезни сердца остаются главной причиной смерти во многих странах, при этом особую озабоченность вызывает их частая неправильная диагностика. Симптомы у женщин часто не получают должного внимания, что приводит к задержке лечения и худшим исходам по сравнению с мужчинами. Врачи отмечают тревожную тенденцию, когда женщинам с такими симптомами, как одышка или усталость, ошибочно ставят диагноз "тревога" или "депрессия", упуская из виду реальную проблему сердечной недостаточности, пишет Fox News.

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Доктор Филипп Адамсон из отделения сердечной недостаточности компании Abbott, заявляет, что несоответствие в диагностике и лечении вызывает тревогу: женщины на 52% чаще сталкиваются с задержками в диагностике сердечного приступа, чем мужчины. Этот разрыв в медицинском обслуживании еще больше усугубляется тем, что женщины недостаточно представлены в клинических испытаниях, что приводит к применению менее агрессивных методов лечения.

Личные истории Кэрол Поллард и Тины Мари Марсден проливают свет на глубокое влияние неправильных диагнозов на жизнь женщин. Путь Поллард через множество неверных диагнозов, прежде чем выяснилось, что у нее сердечный амилоидоз, редкое заболевание сердца, подчеркивает, с какими трудностями сталкиваются женщины при получении точной медицинской помощи. Опыт Марсден, когда ей отказывали или ставили неправильный диагноз после появления симптомов сердечной недостаточности во время беременности, а позже — угрожающих жизни состояний, свидетельствует о необходимости перемен.

Кэрол Поллард (слева) и Тина Марсден (справа) столкнулись с ошибочным диагнозом, который поставил их жизни под угрозу. Фото: Carol Pollard, Tina Marsden

Эти истории подчеркивают важность защиты женщинами своего здоровья и необходимость того, чтобы медицинские работники признавали и преодолевали предубеждения при диагностике и лечении заболеваний сердца у женщин. Такие заболевания, как сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, чаще встречающиеся у женщин, требуют большей осведомленности и понимания. Совет, который дают эти истории и эксперты, очевиден: женщинам необходимо прислушиваться к своему организму, внимательно относиться к врачам и тщательно изучать все потенциальные проблемы со здоровьем.

Призыв к действию заключается в том, чтобы женщины активно заботились о своем сердечном здоровье, понимали факторы риска и тесно сотрудничали с медицинскими работниками, чтобы контролировать и снижать их до того, как они перерастут в более серьезные проблемы. Это напоминание о том, что такие симптомы, как одышка, усталость или необъяснимый дискомфорт, не следует игнорировать, поскольку они могут быть признаками серьезных заболеваний. Такой подход к здравоохранению, когда к симптомам относятся серьезно и проводят правильную диагностику, может значительно улучшить результаты лечения и спасти не одну жизнь.

Ранее Фокус писал об уровне загрязнения воздуха, который приведет к сердечному приступу уже через час. Новое исследование предполагает, что ранее считавшийся безопасным уровень загрязнения воздуха может привести к скорой смерти.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось наблюдать за первыми секундами запуска сердца в эмбрионе. Изучения первых секунд жизни сердца у еще молодого эмбриона, ученые узнали много любопытных фактов, например, о том, что сердце начинает работать еще не будучи сформированным.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.