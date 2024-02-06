Боротьба за правильний діагноз. Серйозні хвороби серця можуть вводити лікарів в оману

Серце є одним із найважливіших і доволі вразливих органів, тому вкрай важливо уважно ставитися до його сигналів і не бояться сперечатися з лікарями, які вважають, що з ним усе добре, вважають експерти.

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Хвороби серця залишаються головною причиною смерті в багатьох країнах, водночас особливу заклопотаність викликає їх часта неправильна діагностика. Симптоми в жінок часто не отримують належної уваги, що призводить до затримки лікування та гірших результатів порівняно з чоловіками. Лікарі відзначають тривожну тенденцію, коли жінкам із такими симптомами як задишка або втома помилково ставлять діагноз "тривога" або "депресія", випускаючи з уваги реальну проблему серцевої недостатності, пише Fox News.

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Доктор Філіп Адамсон із відділення серцевої недостатності компанії Abbott, заявляє, що невідповідність у діагностиці та лікуванні викликає тривогу: жінки на 52% частіше стикаються із затримками в діагностиці серцевого нападу, ніж чоловіки. Цей розрив у медичному обслуговуванні ще більше посилюється тим, що жінки недостатньо представлені в клінічних випробуваннях, що призводить до застосування менш агресивних методів лікування.

Особисті історії Керол Поллард і Тіни Марі Марсден проливають світло на глибокий вплив неправильних діагнозів на життя жінок. Шлях Поллард через безліч неправильних діагнозів, перш ніж з'ясувалося, що в неї серцевий амілоїдоз, рідкісне захворювання серця, підкреслює, із якими труднощами стикаються жінки під час отримання точної медичної допомоги. Досвід Марсден, коли їй відмовляли або ставили неправильний діагноз після появи симптомів серцевої недостатності під час вагітності, а пізніше — загрозливих для життя станів, свідчить про необхідність змін.

Керол Поллард (ліворуч) і Тіна Марсден (праворуч) зіткнулися з помилковим діагнозом, який поставив їхні життя під загрозу Фото: Carol Pollard, Tina Marsden

Ці історії підкреслюють важливість захисту жінками свого здоров'я та необхідність того, щоб медичні працівники визнавали й долали упередження під час діагностики та лікування захворювань серця у жінок. Такі захворювання, як серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду, що частіше трапляються в жінок, потребують більшої обізнаності й розуміння. Порада, яку дають ці історії та експерти, очевидна: жінкам необхідно прислухатися до свого організму, уважно ставитися до лікарів і ретельно вивчати всі потенційні проблеми зі здоров'ям.

Заклик до дії полягає в тому, щоб жінки активно дбали про своє серцеве здоров'я, розуміли фактори ризику й тісно співпрацювали з медичними працівниками, щоб контролювати й знижувати їх до того, як вони переростуть у серйозніші проблеми. Це нагадування про те, що такі симптоми як задишка, втома або незрозумілий дискомфорт не слід ігнорувати, оскільки вони можуть бути ознаками серйозних захворювань. Такий підхід до охорони здоров'я, коли до симптомів ставляться серйозно та проводять правильну діагностику, може значно поліпшити результати лікування та врятувати не одне життя.

Раніше Фокус писав про рівень забруднення повітря, який призведе до серцевого нападу вже через годину. Нове дослідження припускає, що рівень забруднення повітря, який раніше вважався безпечним, може призвести до швидкої смерті.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося спостерігати за першими секундами запуску серця в ембріоні. Вивчаючи перші секунди життя серця в ще молодого ембріона, учені дізналися багато цікавих фактів, наприклад, про те, що серце починає працювати ще не будучи сформованим.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.