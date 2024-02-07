Найден способ обезопасить себя от рака. Отказ от курения снижает риск развития нескольких его видов

Никотиновая зависимость является проблемой для миллионов людей и она бьет не только по их кошельку, но и по здоровью. К счастью, своевременный отказ может стать залогом здорового будущего, считают ученые.

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В ходе недавнего исследования данных о состоянии здоровья людей, ученые обнаружили обнадеживающие новости для желающих снизить риск развития рака путем отказа от курения. В этом масштабном исследовании приняли участие более 2,9 миллиона человек, и оно показало, что отказ от курения может значительно снизить риск развития различных видов рака, пишет Daily Mail.

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Анализ показал, что у людей, бросивших курить, риск заболеть раком снизился на 17 % по сравнению с теми, кто продолжал курить. Курение уже давно признано одним из основных факторов риска развития нескольких видов рака, включая рак легких, желудка, толстой кишки, печени, поджелудочной железы и почек. Причиной повышенного риска являются вредные яды, содержащиеся в сигаретном дыме, которые могут нарушить способность иммунной системы эффективно бороться с раковыми клетками.

В исследовании приняли участие взрослые корейцы в возрасте от 30 лет и старше, которые прошли как минимум два последовательных медицинских обследования, начиная с 2002 года, с последующим наблюдением до 2019 года. Случаи возникновения рака ученые определяли по данным национального ракового реестра. В течение среднего периода наблюдения в 13,4 года среди почти 3 миллионов участников было выявлено 197 000 случаев рака.

Интересным открытием стало первоначальное увеличение риска развития рака, наблюдавшееся в течение семи лет после отказа от курения, что объясняется эффектом "больного бросающего". Этим термином называют людей, которые бросают курить не в качестве профилактической меры, а зачастую потому, что у них уже возникли проблемы со здоровьем из-за курения. Несмотря на этот первоначальный рост, долгосрочные преимущества отказа от курения были очевидны. У людей, полностью бросивших курить, риск развития рака снизился на 17% по сравнению с теми, кто не бросил, причем со временем снижение риска становилось еще более значительным. Через 15 лет после отказа от курения риск развития рака снизился вдвое.

Особенно примечательно быстрое снижение риска развития рака легких, который начал снижаться на три года раньше, чем риск других видов рака. При отказе от курения до 50 лет риск развития рака легких снижался на 57% по сравнению с теми, кто бросил курить в более позднем возрасте.

Данные исследования подчеркивают широкую пользу отказа от курения не только для рака легких, но и для других видов рака: снижение риска составляет от 14% для рака желудка до 42% для рака легких. Эти результаты пополняют растущее число доказательств того, что отказ от курения может оказать значительное влияние на снижение риска развития рака.

Рак легких остается одной из ведущих причин смертности от онкологических заболеваний, и каждый год диагностируется большое количество новых случаев. Заболевание часто остается незамеченным до тех пор, пока не перейдет в стадию прогрессирования, поэтому профилактика и ранний отказ от курения имеют решающее значение. Данное исследование расширяет представление о том, что отказ от курения в любом возрасте может принести существенную пользу здоровью, подчеркивая его важность, как ключевой стратегии профилактики рака.

Ранее Фокус писал о том, что курение повышает риск слабоумия даже больше чем рака. Курильщиков призывают бросить курить, поскольку исследования показывают, что эта зависимость значительно увеличивает риск слабоумия.

Также Фокус писал о том, что ежедневное курение влияет на постепенное уменьшение мозга. Исследователи обнаружили, что каждый дополнительный "выкуренный год" связан с уменьшением объема серого вещества, что подтверждает теорию.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.