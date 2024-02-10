Дело в ненадежности организма: ученые узнали, почему с возрастом риск развития рака повышается

Все чаще ученые заявляют о том, что человечество стоит на пороге онкологической катастрофы, страдать от которой будут пожилые люди. В попытках докопаться до истины, ученые смогли понять почему с возрастом мы становимся такими уязвимыми.

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С возрастом вероятность столкнуться с раком возрастает в разы. Эту мрачную реальность в последнее время подчеркивают громкие случаи и откровенные дискуссии, которые они вызвали. За кулисами ученые собирают воедино головоломку, почему рак становится все более распространенным с возрастом, и их последние выводы могут проложить путь к революционным методам лечения, пишет BBC Future.

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Одна из основных причин, по которой риск развития рака увеличивается с возрастом, — это повреждения, которые накапливаются в нашей ДНК с течением времени. Это повреждение может быть вызвано различными причинами, включая солнечное облучение, токсины из окружающей среды и такие факторы образа жизни, как употребление алкоголя и курение. С годами наши клетки становятся менее искусными в восстановлении этих повреждений, что приводит к мутациям, которые могут вызвать неконтролируемый рост клеток — отличительную черту рака.

Исследователи определили конкретные механизмы, которые с возрастом дают сбои и делают нас более восприимчивыми к раку. Одним из ключевых является молекулярный путь, включающий ген p53, известный своей ролью в подавлении опухолей. По мере накопления мутаций в этом гене его эффективность снижается, что делает нас более уязвимыми перед раком.

Кроме того, с возрастом стволовые клетки крови претерпевают изменения, которые могут привести к повышению риска развития рака крови и изменить функции иммунных клеток, препятствуя их способности бороться с раковыми клетками. Это явление, известное как клональный гемопоэз, становится более распространенным с возрастом и оказывает значительное влияние на способность нашей иммунной системы бороться с раком.

Концепция клеточного старения, когда поврежденные клетки перестают делиться и накапливаются в организме, еще больше усложняет картину. Такое накопление может создать благоприятную среду для развития рака, способствуя хроническому воспалению и дальнейшему повреждению ДНК.

Интересно, что некоторые ученые считают, что, подобно тому как люди с возрастом становятся более забывчивыми, клетки также могут "терять память" о том, как правильно функционировать. Эта теория изучается в контексте рака молочной железы и других возрастных видов рака и основывается на идее о том, что гормональные изменения, происходящие, например, во время менопаузы, могут провоцировать клетки на ненормальное поведение.

В основе этих открытий лежит осознание того, что стабильность нашего генома и точность передачи информации с течением времени снижаются. Это приводит к увеличению "шума" в экспрессии генов, в результате чего клеткам становится сложнее запомнить, какие гены должны быть активными, а какие — молчать, что способствует возникновению риска развития рака.

Но на горизонте забрезжила надежда. Понимание запутанной взаимосвязи между старением и раком помогает исследователям разрабатывать новые стратегии лечения. Ведутся работы по созданию лекарств, способных исправить или смягчить вредное воздействие мутаций в ключевых путях, таких как p53, а также по изучению возможности обращения вспять эпигенетических изменений, способствующих развитию заболевания.

Одной из перспективных областей исследований являются сенолитики — препараты, которые избирательно воздействуют на стареющие клетки и уничтожают их, потенциально уменьшая бремя возрастных заболеваний, включая рак. На ранних стадиях исследований изучается их эффективность для улучшения состояния здоровья пожилых людей, особенно тех, кто уже столкнулся с раком.

Путь к разгадке связей между старением и раком сложен, но достигнутый прогресс дает проблеск надежды. Воздействуя на основные механизмы, повышающие риск развития болезни с возрастом, ученые работают над созданием методов лечения, которые позволят продлить наши здоровые годы и уменьшить влияние рака на будущие поколения.

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