Победили неоперабельный рак: ученые совершили прорыв в борьбе со смертельной болезнью

Проводимое исследование предоставило ребенку с невероятно агрессивной формой рака возможность выжить и победить смертельную болезнь, открыв новый этап борьбы с опасными заболеваниями.

Related video

Ученые смогли совершить невозможное, выборов надежду на жизнь вопреки всему для бельгийского мальчика, больного агрессивной формой рака. Несмотря на мрачные прогнозы, сулящие ребенку прожить менее года, они решили упорно бороться с болезнью до последнего, в процессе чего им удалось совершить огромное медицинское чудо для маленького мальчика, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Мальчик по имени Лукас столкнулся со страшным противником с ранних лет своей жизни — смертельной опухолью мозга, известной как диффузная внутримозговая понтинная глиома, или сокращенно ДВПГ. Этот редкий вид рака, который в основном поражает детей, имел плохой прогноз из-за своей агрессивной природы и сложного расположения в стволе мозга, что делало операцию невозможной. Как правило, выживаемость детей с диагнозом ДВПГ составляла менее года.

Но тогда стартовало судьбоносное исследование под названием BIOMEDE. В нем учеными было предложено пойти другим путем. Вместо обычного универсального подхода они взяли образец опухоли каждого пациента, чтобы понять ее уникальные характеристики и подобрать особый способ лечения, подходящий для этого типа рака. Лукас, в числе 233 других отважных детей, стал участником этого исследования, что, по сути, спасло ему жизнь. Его лечили препаратом под названием эверолимус, подобранным специально для него с учетом молекулярного состава его опухоли.

Сегодня Лукас является доказательством человеческого гения, изобретательности и победы над страшным заболеванием. В свои 13 лет он забыл о том, что такое рак, что почти неслыханно в борьбе с ДВПГ. Опухоль, которая когда-то угрожала его жизни, исчезла, поразив врачей и исследователей. Доктор Жак Грилл, ведущий исследователь BIOMEDE, рассказал, что, хотя некоторые дети, участвовавшие в исследовании, прожили годы сверх прогноза, Лукас — единственный, чья опухоль исчезла полностью. Этот невероятный результат, есть ничто иное, как прямое доказательство потенциала персонализированной медицины, когда лечение подбирается с учетом генетического профиля человека.

История Лукаса — маяк надежды для тех, кто борется с ДВПГ и свидетельство неустанного стремления науки к новым, порою кажущимся невозможными, медицинским достижениям. Редкая мутация, обнаруженная в опухоли Лукаса, сделала ее особенно восприимчивой к эверолимусу, что объясняет, почему некоторые пациенты лучше реагируют на определенные методы лечения, чем другие. Эти знания легли в основу следующего этапа исследования, BIOMEDE 2.0, и разработки раковых органоидов. Эти выращенные в лаборатории клетки имитируют генетические аномалии опухолей пациентов, открывая новый рубеж для постоянного тестирования и разработки методов лечения, не полагаясь на наличие болезни у людей.

Однако, как отмечает доктор Грилл, превращение многообещающего открытия в широкодоступный метод лечения может занять более десяти лет. Такой длительный срок лишь подчеркивает важность продолжения исследований и поддержки научных начинаний для спасения миллионов жизней.

Ранее Фокус писал о том, что обычные алкотестеры, возможно, способны обнаружить рак. Новый враг рака — это не очередной препарат, а то, что уже давно стало обыденной проверкой для нетрезвых водителей.

Также Фокус писал о том, на что нужно обращать внимание для выявления рака кожи дома. Известный дерматолог, поделилась опытом и указала на что нужно обращать внимание при профилактическом самоосмотре кожи.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.