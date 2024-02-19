Гормон счастья стал спасителем в критических ситуациях: открыта новая роль дофамина

В нашем постоянно меняющемся мире адаптация к различным ситуациям происходит на подсознательном уровне у миллионов людей, но ученые решили точно узнать причины такой приспосабливаемости.

Related video

Когда жизнь внезапно подкидывает нам сюрпризы и крутые повороты, наш мозг зачастую активизируется и успевает на ходу адаптироваться к новым условиям. Ученых всегда интересовала причина такого поведения. Недавние исследования раскрыли часть этой головоломки, указав на химическое вещество мозга под названием дофамин как на важнейший элемент в нашей способности адаптироваться к новым ситуациям. И речь идет не только о том, что он заставляет нас чувствовать себя хорошо, но и о том, как он помогает нам учиться на ошибках и корректировать свои решения, когда правила игры резко меняются, пишет Psypost.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Ученые решили более детально изучить дофамин — химическое вещество, о котором часто говорят в связи со счастьем, мотивацией и даже зависимостью. Но в ходе научной работы они выяснили, что дофамин также глубоко вовлечен в процесс принятия решений, особенно когда нам нужно резко сменить стратегию, основываясь на новой информации.

Ведущему исследователю Филипу Гриллу и его команде было интересно узнать о роли дофамина не только в привычном для нас понимании. Они отправились на поиски разгадки тайн влияния дофамина на адаптации к различных ситуациям, особенно в меняющихся обстоятельствах. "Дофамин — загадочная молекула", — говорит Грилл, отмечая его участие в широком спектре поведенческих аспектов от мотивации до приобретения знаний и даже движения.

В исследовании ученых приняли участие 26 добровольцев, не страдающих неврологическими или психическими заболеваниями, наркотической или алкогольной зависимостью, а также любыми другими осложнениями, которые могли бы нарушить результаты сканирования мозга. Подключившись к сканерам, перем участниками возникла задача, предлагающая им сыграть в игру на угадывание, которая проверяла их способность адаптироваться к меняющимся правилам вознаграждения — отражение реальных жизненных ситуаций, когда "правильное" может внезапно стать "неправильным".

Используя ПЭТ-сканирование для отслеживания уровня дофамина и фМРТ-сканирование, чтобы определить, какие участки мозга были более активны, исследователи сделали несколько открытий. В частности, в стриатуме — области мозга, известной тем, что она отвечает за вознаграждение, выброс дофамина резко возрастал, когда правила игры менялись. Это указывает на ключевую роль дофамина в подаче сигналов нашему мозгу о необходимости срочно сменить тактику. Чем лучше участники корректировали свои решения на основе новой информации, тем выше поднимался уровень дофамина.

Грилл указывает на новые данные в нашем понимании дофамина: "Оказывается, это не просто молекула вознаграждения; он также выделяется, когда мы учимся на ошибках". Лучшие же результаты показали не те, у кого уровень дофамина был максимальным, а те, у кого он был умеренным, что позволяет предположить, что существует некая "золотая середина" в том, как он влияет на нашу способность к адаптации.

Исследование также показало, что после неожиданного изменения правил в нашем мозге загораются участки, связанные с вниманием и принятием решений, что свидетельствует о том, что целая сеть участков мозга начинает действовать, помогая нам ориентироваться в новых ситуациях.

Работа Филипа Грилла открывает новые возможности для понимания нами того, как адаптируется наш мозг в различных ситуациях, и обещает предоставить новые терапевтические подходы к заболеваниям, в которых задействован дофаминовый сигнал. Это еще один серьезный шаг науки к расшифровке сложной связи химических веществ в нашем мозге, которая позволяет нам ориентироваться в постоянно меняющемся ландшафте жизни.

Ранее Фокус писал о том, в каком возрасте люди чувствуют себя самыми счастливыми. Очень часто представители всех возрастных категорий чувствуют себя не такими счастливыми, как хотелось бы. Может ли наука точно определить этапы в нашей жизни, когда мы достигаем расцвета счастья?

Также Фокус писал о том, сколько денег нам нужно для счастья и существует ли какой-то финансовый предел. Ученые провели мета-анализ, чтобы разобраться, достаточно ли нам быть только богатыми, чтобы быть счастливыми.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.