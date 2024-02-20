Рожденные наизнанку: ученые выяснили, почему у некоторых детей странно выкручивается кишечник

Необычная особенность некоторых людей, касающаяся сбоя в развитии их кишечника, подвергает их жизнь серьезной опасности и является более распространенной, чем принято думать.

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Наш организм обладает довольно уникальной способностью — он с рождения способен расставить множество органов, невероятно длинную сеть нервной системы и длинные кишки внутри нас на свои места, будто это действие доведено до автоматизма еще на этапе формирования нашего тела. Но иногда этот процесс идет не по плану и различные органы оказываются совсем в других местах, обрекая нас на осложнения и серьезные проблемы со здоровьем. Причину этого сбоя пытались выяснить ученые, исследуя момент, когда кишечник не сворачивается внутри живота так, как он должен был свернуться во время раннего развития, пишет ScienceAlert.

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Изучая этот процесс исследователи из США наткнулись на довольно неожиданного потенциального виновника: обычный гербицид под названием атразин. Они обнаружили, что при воздействии атразина на эмбрионы лягушек, которые, как ни странно, развивают свои кишки примерно так же, как и люди, их кишки неправильно скручиваются и поворачиваются. Это открытие было сделано командой под руководством Нанетт Наскон-Йодер из Университета штата Северная Каролина, которая обнаружила, что атразин нарушает нормальное вращение кишечника.

Почему же именно лягушки стали предметом изучения подобных процессов? Лягушки и люди на самом деле имеют общего далекого предка, следовательно, наши кишки в процессе развития совершают похожий спиральный формирующий танец. Однако лягушки, в отличии от людей, развиваются гораздо быстрее и так, что мы можем легко наблюдать за ними, что делает их идеальными для такого рода исследований.

Неправильное развитие кишечника — не просто необычная особенность организма некоторых людей. Все гораздо опаснее, ведь оно может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как непроходимость кишечника, которая часто требует хирургического вмешательства у младенцев. Это случается чаще, чем мы могли бы подумать: примерно в 1 случае из 500 родов. Исследователи ломают голову, пытаясь выяснить причину этого явления, поскольку, несмотря на его распространенность, точные причины процесса, в науке называющегося мальротацией, до сих пор остаются загадкой.

Исследователи обратили внимание на атразин после того, как заметили, что он значительно увеличивает вероятность перекручивания кишечника в неправильную сторону в экспериментах с лягушками. Он широко используется в сельском хозяйстве США, Канады и Австралии, но в 2004 году был запрещен Европейским союзом из-за опасений загрязнения питьевой воды. Несмотря на то, что он был связан с проблемами со здоровьем как у крыс, так и у людей, последствия его применения до сих пор остаются не до конца изученными и требуют дополнительных исследований, чтобы сделать окончательные выводы по поводу масштабов его влияния на нас.

Исследователи обнаружили, что воздействие атразина привело к метаболической заминке у эмбрионов лягушек, по сути, нарушив нормальную клеточную деятельность, необходимую для правильного растяжения и роста кишечника. В результате кишечник стал короче и не смог сформировать необходимые изгибы и повороты.

Интересно, что когда лягушки получали антиоксиданты до воздействия атразина, их кишечник развивался нормально, намекая на то, что вредное воздействие гербицида может быть связано с нарушением естественного баланса окислителей и антиоксидантов в организме в момент формирования.

Однако уровень атразина, использованного в этих экспериментах, был намного выше, чем тот, который обычно встречается в окружающей среде. Таким образом, хотя исследование не доказывает, что воздействие атразина напрямую приводит к мальротации у людей, оно открывает новые пути к пониманию того, как развиваются наши кишки и что может пойти не так во время этого процесса. Также поднимается вопрос о том, что химические вещества окружающей среды, даже те, которые мы получаем в небольших количествах, могут незаметно влиять на наше здоровье, обрекая нас и наших детей на осложнения в будущем.

Изучая, как метаболические процессы влияют на развитие кишечника, ученые приближаются к тому, чтобы точно определить, что может привести к таким заболеваниям, как мальротация кишечника и, возможно, найти способ противостоять этому сбою.

Ранее Фокус писал о секретном механизме организма для защиты эмбриона. В ходе нового исследования была обнаружена самоотверженная клетка, призванная защищать уязвимый растущий эмбрион.

Также Фокус писал о том, что ранее ученые уже создавали эмбрионы без участия сперматозоидов и клеток. По словам исследователей, эмбрионы были созданы без участия сперматозоидов и яйцеклеток.

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