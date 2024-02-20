Народжені навиворіт: учені з'ясували, чому в деяких дітей дивно викручується кишечник

Незвичайна особливість деяких людей, що стосується збою в розвитку їхнього кишківника, наражає їхнє життя на серйозну небезпеку і є більш поширеною, ніж заведено думати.

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Наш організм має доволі унікальну здатність — він від народження здатний розставити безліч органів, неймовірно довгу мережу нервової системи та довжелезні кишки всередині нас на свої місця, наче цю дію доведено до автоматизму ще на етапі формування нашого тіла. Але іноді цей процес іде не за планом і різні органи опиняються зовсім в інших місцях, прирікаючи нас на ускладнення та серйозні проблеми зі здоров'ям. Причину цього збою намагалися з'ясувати вчені, досліджуючи момент, коли кишківник не згортається всередині живота так, як він повинен був згорнутися під час раннього розвитку, пише ScienceAlert.

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Вивчаючи цей процес, дослідники зі США натрапили на досить несподіваного потенційного винуватця: звичайний гербіцид під назвою атразин. Вони виявили, що під час впливу атразину на ембріони жаб, які, як не дивно, розвивають свої кишки приблизно так само, як і люди, їхні кишки неправильно скручуються і повертаються. Це відкриття було зроблено командою під керівництвом Нанетт Наскон-Йодер з Університету штату Північна Кароліна, яка виявила, що атразин порушує нормальне обертання кишечника.

Чому ж саме жаби стали предметом вивчення подібних процесів? Жаби і люди насправді мають спільного далекого предка, отже, наші кишки в процесі розвитку здійснюють схожий спіральний формувальний танець. Однак жаби, на відміну від людей, розвиваються набагато швидше і так, що ми можемо легко спостерігати за ними, що робить їх ідеальними для такого роду досліджень.

Неправильний розвиток кишечника — не просто незвичайна особливість організму деяких людей. Усе набагато небезпечніше, адже воно може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як непрохідність кишківника, що часто потребує хірургічного втручання у немовлят. Це трапляється частіше, ніж ми могли б подумати: приблизно в 1 випадку з 500 пологів. Дослідники ламають голову, намагаючись з'ясувати причину цього явища, оскільки, незважаючи на його поширеність, точні причини процесу, який у науці називають мальротацією, досі залишаються загадкою.

Дослідники звернули увагу на атразин після того, як помітили, що він значно збільшує ймовірність перекручування кишківника в неправильний бік в експериментах із жабами. Він широко використовується в сільському господарстві США, Канади та Австралії, але 2004 року був заборонений Європейським союзом через побоювання забруднення питної води. Незважаючи на те, що він був пов'язаний із проблемами зі здоров'ям як у щурів, так і в людей, наслідки його застосування досі залишаються не до кінця вивченими і потребують додаткових досліджень, щоб зробити остаточні висновки з приводу масштабів його впливу на нас.

Дослідники виявили, що вплив атразину призвів до метаболічної затримки в ембріонів жаб, по суті, порушивши нормальну клітинну діяльність, необхідну для правильного розтягування і зростання кишечника. У результаті кишківник став коротшим і не зміг сформувати необхідні вигини та повороти.

Цікаво, що коли жаби отримували антиоксиданти до впливу атразину, їхній кишківник розвивався нормально, натякаючи на те, що шкідливий вплив гербіциду може бути пов'язаний із порушенням природного балансу окисників та антиоксидантів в організмі в момент формування.

Однак рівень атразину, використаного в цих експериментах, був набагато вищим, ніж той, який зазвичай зустрічається в навколишньому середовищі. Таким чином, хоча дослідження не доводить, що вплив атразину безпосередньо призводить до мальротації у людей, воно відкриває нові шляхи до розуміння того, як розвиваються наші кишки і що може піти не так під час цього процесу. Також порушується питання про те, що хімічні речовини навколишнього середовища, навіть ті, які ми отримуємо в невеликих кількостях, можуть непомітно впливати на наше здоров'я, прирікаючи нас і наших дітей на ускладнення в майбутньому.

Вивчаючи, як метаболічні процеси впливають на розвиток кишківника, вчені наближаються до того, щоб точно визначити, що може призвести до таких захворювань, як мальротація кишківника і, можливо, знайти спосіб протистояти цьому збою.

Раніше Фокус писав про секретний механізм організму для захисту ембріона. Під час нового дослідження було виявлено самовіддану клітину, покликану захищати вразливий ембріон, що росте.

Також Фокус писав про те, що раніше вчені вже створювали ембріони без участі сперматозоїдів і клітин. За словами дослідників, ембріони були створені без участі сперматозоїдів і яйцеклітин.

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