Укрепляет кости и борется с артритом: диетолог рассказала о пользе костного бульона

Простое и незатейливое, на первый взгляд, блюдо, на самом деле является источником важнейших питательных веществ для нашего организма, способным укрепить его и помочь бороться со многими заболеваниями.

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На протяжении многих веков кости, и вываренный из них бульон пользуются большой популярностью среди населения. И хотя зачастую это объясняется его вкусовыми качествами, на самом деле в этом незатейливом блюде скрывается целый кладезь питательных веществ, способных укрепить наш организм. Приготовленный путем кипячения костей говядины, курицы или рыбы вместе с овощами и небольшим количеством уксуса, этот бульон с каждым глотком доставляет в наш организм коллаген, желатин, аминокислоты и множество минералов, пишет EatingWell.

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Но для начала стоит разобраться, что делает костный бульон таким особенным и полезным. Кэролайн Янг, диетолог, эксперт по питанию, объясняет нам это, делая простые и понятные каждому сравнения, не нагружая нас множеством сложных научных терминов. Представьте, что ваше тело — это высокопроизводительный автомобиль, говорит она. Автомобилю для бесперебойной работы требуется правильное топливо и техническое обслуживание, а нашему телу нужны правильные питательные вещества, чтобы функционировать наилучшим образом. Костный бульон содержит необходимые минералы и электролиты, такие как магний, кальций и калий. Это делает его своеобразным топливом премиум-класса, которое идеально подходит нам для укрепления организма.

Если же вдаваться в подробности, то одна чашка этого вкусного блюда может предложить нам хорошую дозу белка, минимальное количество углеводов, а также целый набор витаминов и минералов, и все это при полном отсутствии жира. Уникальность этого бульона заключается и в том, что это тот редкий случай, когда между вкусом и лишними калориями не приходится выбирать.

Но что произойдет, если сделать костный бульон ежедневной частью своего рациона? Это, как минимум, запустит постоянный процесс борьбы с воспалениями в нашем теле. Благодаря таким ингредиентам, как коллаген и глицин, этот согревающий и успокаивающий напиток, эффективно борется с такими заболеваниями, как артрит.

Более того, костный бульон не только помогает нам чувствовать себя молодым и бодрым, но и укрепляет сам фундамент нашего тела — кости. Благодаря богатому содержанию кальция, магния и фосфора он закладывает основу для крепких и здоровых костей, защищая нас от остеопороза.

И давайте не будем забывать о суставах. Вы когда-нибудь чувствовали себя как Железный Дровосек, которому просто необходимо масло чтобы двигаться нормально, не поскрипывая при каждом движении? Костный бульон позаботится и об этом: глюкозамин и желатин помогают нашим суставам двигаться плавно, уменьшая боль и сохраняя подвижность.

Но даже на этом преимущества этого блюда не заканчиваются. Наш кишечник, центр нашего здоровья и ежедневного функционирования, также получает преимущества благодаря костному бульону. С каждой его порцией мы получаем целый ряд питательных веществ для укрепления нашей пищеварительной системы и ее эффективной борьбы против захватчиков-вредителей, говорят исследования.

Но всем ли подходит этот чудо-бульон? И действительно, несмотря на то, что это мощный источник питательных веществ, он не является универсальным блюдом, особенно для тех, кто придерживается растительной диеты. И, как и во всем и всегда, здесь важна умеренность. Хотя риск невелик, слишком частое его употребление может привести к попаданию в организм нежелательных тяжелых металлов.

Включение костного бульона в свой рацион не обязательно должно быть чем-то на подобии рутинного и доведенного до автоматизма ритуала приготовления. Можно просто заменить им обычный бульон в супах, использовать его для приготовления зерновых или даже добавлять в салаты. Или, если вы привыкли употреблять его, как это было принято на протяжении столетий, просто потягивайте его теплым из кружки, наслаждаясь его вкусом и пользой, будто чашечкой полезного чая.

Костный бульон — это не просто стереотипное чудо-блюдо из прошлого. Это в первую очередь простой, но очень эффективный способ дать организму то, что ему нужно, доказывающий, что иногда лучшие решения для здоровья находятся у нас под носом и всегда кипели в историческом кулинарном котле.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.