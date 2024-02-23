Поменять диету и спасти свою жизнь: врачи назвали 4 способа избежать рака толстой кишки

Врачи бьют тревогу по поводу растущих случаев развития рака толстой кишки и призывают нас быть более осведомленными насчет известных факторов риска, перечисляя методы, которые, по их словам, помогут нам обезопасить себя.

Related video

В последние годы в мире наблюдается тенденция к увеличению числа молодых людей с диагнозом колоректального рака, и эксперты не могут понять, почему это происходит. Начиная с 1990-х годов все больше людей в возрасте до 50 лет сталкиваются с этой проблемой, и многие из ученых и врачей пытаются докопаться до истины и найти источник столько тревожных цифр, пишет Business Insider.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Доктор Билл Дахут из Американского онкологического общества говорит, что, хотя гены и играют определенную роль в развитии этого опасного заболевания, более серьезными и незаметными виновниками могут быть наши ежедневные привычки и образ жизни. Такие вещи, как не очень хорошая диета, набор лишних килограммов, пристрастие к выпивке, курение или воспалительные заболевания кишечника, могут увеличить шансы развития колоректального рака.

Впрочем, у доктора Дахута и других экспертов есть несколько довольно простых советов о том, как снизить этот риск. И данные рекомендации, это не ракетостроение по своей сложности выполнения задач — речь идет о простых и обыденных вещах, а именно о том, чтобы изменить то, что мы едим и пьем. Вот что они предлагают:

Ешьте меньше красного мяса. Вы наверняка слышали, что слишком много красного мяса вредно для здоровья. Оказывается, для этого есть веские основания. Международное агентство по изучению рака относит красное мясо к категории "вероятно, не очень полезно для вас", поскольку оно связано с повышенным риском развития именно колоректального рака, а также, возможно, рака груди и простаты. Для сбалансирования его употребления смешивайте его с другими источниками белка, такими как рыба, птица и бобовые. Сократите употребление сахара и сладостей. Хотя сахар не питает рак напрямую, его употребление в большом количестве может привести к ожирению, которое является известным фактором риска развития колоректального рака. Такой простой шаг, как отказ от одних лишь напитков с высоким содержанием сахара, может существенно изменить ситуацию, тем более что есть исследования, связывающие эти напитки с более высокими показателями рака толстой кишки. Отдавайте предпочтение продуктам, содержащим клетчатку. Она не только помогает наладить работу пищеварительной системы, но и играет ключевую роль в профилактике рака толстой кишки. Ее стоит употреблять не только для того, чтобы избежать запоров, но для того, чтобы уменьшить количество вредных веществ в кишечнике. Уменьшите употребление алкоголя. Конечно, тяга выпить время от времени преследует многих людей, но стоит знать, что алкоголь не очень-то ладит с вашей ДНК. Он распадается на химические вещества, которые могут испортить ваши клетки и потенциально привести к раку, в том числе толстой и прямой кишки.

Это 4 простых и ключевых рекомендаций, которые могут существенно понизить риск развития колоректального рака. Не обязательно в одночасье полностью менять свой образ жизни, но можно начать делать более разумный выбор в различных его аспектах, который может окупиться в долгосрочной перспективе.

Ранее Фокус писал о потенциальном признаке рака поджелудочной железы, который не стоит игнорировать. Данный рак является одним из самых скрытных и имеет низкий шанс выживаемости, поэтому ранее выявление очень важно в ситуации, где на кону всегда стоит жизнь.

Также Фокус писал о том, как употребление картофельного сока может помочь в борьбе с раком. Ученые из Познани обнаружили, что переваривание картофельного сока может помочь при воспалении кишечника и даже в борьбе с онкологическим заболеванием.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.