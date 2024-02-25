Древний холодильник и монеты XIX-XX веков: новые находки археологов в Мукачевском замке (видео)

Древние постройки прошлого до сих пор скрывают целый кладезь необычных и редких находок, которые могут многое рассказать нам о быте минувших лет. Одно из подобных открытий недавно совершили археологи.

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В ходе недавних археологических работ в Мукачевском замке учеными, впервые за почти 40 лет, было сделано значительное открытие. Команда археологов обнаружила под трехметровым слоем почвы и мусора ранее неизвестное сооружение, датируемое серединой XVI века. Это сооружение с куполообразным потолком, построенным из кирпичей и битого камня, было идентифицировано как хранилище льда, по сути, служившее историческим холодильником для замка, пишет Mukachevo.net.

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В ходе раскопок под руководством археолога Владимира Мойжеса также были обнаружены различные артефакты, в том числе военные пуговицы чехословацкой, венгерской и немецкой армий, табачные трубки, венгерские монеты XIX-XX веков, а также многочисленные гильзы и пули времен Первой мировой войны. Эти предметы дают возможность лучше понять древнюю повседневную жизнь и степень военного присутствия в регионе в разные периоды.

Находка ледохранилища особенно примечательна тем, что оно редко встречается в Центральной Европе. Подобные сооружения были необходимы до появления современных холодильных установок, позволявших хранить продукты в прохладных условиях. Тот факт, что это сооружение использовалось вплоть до начала XX века, подчеркивает его долговечность и вносит серьезный вклад в наше понимание бытовой жизни того времени.

Археологи благодарны волонтерам за их вклад в это открытие

В настоящее время планируется подготовить это место для туристов, так как подобная находка представляет редкую возможность изучить уникальный аспект исторической технологии сохранения продуктов питания. Это открытие не только дополняет наше понимание истории самого замка, но и говорит об изобретательности прошлых обществ в разработке методов упрощения жизни и повышения уровня ее комфорта.

Чертеж обнаруженного помещения в замке Фото: Мукачевский исторический музей

Потенциал новых археологических исследований и открытий дает всему современному миру возможность по-новому взглянуть на наше общее прошлое, раскрывая сложности, с которыми сталкивались наши предки и инновации, к которым они непосредственно приложили руку для того, чтобы их жизнь была более простой. Именно им обязан современный мир, всесторонне окруженный комфортом и технологиями.

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