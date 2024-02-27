Тихий убийца разума: распространенные признаки стресса, влияющие на наше здоровье

Стресс является часто встречающимся, но от этого не менее опасным состоянием, пагубно действующим не только на нашу психику, но и на наше физическое состояние. Но наше тело посылает нам определенные сигналы, предупреждая нас о нем заранее.

Related video

В современном быстро меняющемся мире, кажется, почти каждый человек в той или иной степени испытывает стресс ежедневно. И вся проблема кроется не в том, что мы чувствуем себя раздраженными или перегруженными, но и в том, что стресс физически проявляется в нашем теле так, что мы не сразу можем связать его с нашим психическим состоянием. От выпадения волос до неожиданного набора веса — все это сигналы, которые говорят нам о том, что пора сделать шаг назад и перевести дух, пишет WTOP.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Иногда нам кажется, что наши волосы выпадают чаще, чем обычно. Это отнюдь не является домыслом и может быть реакцией нашего организма на стресс. Научный термин для этого состояния — телогеновая эффлювия, что, по сути, означает, что стресс может перевести волосяные фолликулы в нашем теле в режим сна, что приведет к выпадению волос, говорит доктор Ричард Гранштейн. Также, если у вас постоянно крутит живот, это еще один намек организма на серьезный стресс. Наши кишки удивительно чутко реагируют на наше эмоциональное состояние благодаря тесной связи между мозгом и пищеварительной системой и спешат сообщить нам о нежелательных переживаниях, иногда случайно лишь становясь их причиной.

А пытали ли вы хоть раз спать и лишь ворочались, не в силах уснуть? Причина этого может также скрываться в стрессе. Дело в том, что стресс также влияет на наш сон. Наш мозг словно не может отключиться, не давая нам уснуть или вызывая беспокойный сон, что только повышает его уровень. Доверху этого сыпь и другие кожные проблемы могут проявиться, когда мы находимся в состоянии сильного стресса, благодаря гормонам, таким как кортизол, которые работают в усиленном режиме в этот момент.

Даже заживление простого пореза может занять больше времени, если мы находимся в состоянии стресса. Система восстановления организма как будто замедляется, в результате чего царапины и порезы затягиваются дольше, чем хотелось бы. Концентрация — еще одна незаметная жертва стресса. Если вам трудно сосредоточиться или не отвлекаться от поставленной задачи, стресс может играть в этом не последнюю роль, затуманивая ваши мысли и мешая держать себя в руках.

Чувство усталости тоже может являться последствием частого и сильного стресса. Это затяжная усталость, которая не проходит после отдыха. А для некоторых он может даже затруднить дыхание и зрение, воздействуя на наши легкие и глаза словно стальная парализующая хватка. И наконец, стресс может привести к набору веса, особенно в области живота, поскольку наш организм цепляется за жир как за примитивный механизм выживания и заставляет нас не только потреблять больше еды, но и получать с нее дополнительные килограммы по другому.

Итак, что же мы можем сделать со всем этим? Ключевым моментом тут, как бы просто это не звучало, является управление стрессом. Это означает, что нужно обратиться за поддержкой к друзьям или родственникам, а в идеальном варианте к специалисту, уделять первостепенное внимание хорошему сну, вести активный образ жизни и практиковать техники релаксации. И не стоит игнорировать обращение за профессиональной помощью, если кажется, что стресс слишком сильный, и пытаться справиться с ним самостоятельно.

Наш организм постоянно посылает нам сигналы о своем состоянии и понимание того, что эти сигналы являются признаками стресса, может помочь нам принять меры по его преодолению в важный момент. Снижения стресса следует добиваться не только для того, чтобы чувствовать себя спокойнее, но и для заботы о здоровье, от волосяных луковиц до талии.

Ранее Фокус писал о четырех способах сделать себя счастливее. Психологи дали несколько рекомендаций, как повысить уровень своего счастья.

Также Фокус писал о пяти простых ежедневных привычках, способных укрепить здоровье мозга. В погоне за здоровым мозгом наука и повседневные привычки пересекаются удивительно простыми способами, выливаясь в легкие и эффективные шаги по укреплению самочувствия нашего центра принятия решений.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.