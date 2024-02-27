Тихий убивця розуму: поширені ознаки стресу, що впливають на наше здоров'я

Стрес часто зустрічається, але від цього є не менш небезпечним станом, який згубно діє не тільки на нашу психіку, а й на наш фізичний стан. Але наше тіло посилає нам певні сигнали, попереджаючи нас про нього заздалегідь.

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У сучасному швидко мінливому світі, здається, майже кожна людина тією чи іншою мірою відчуває стрес щодня. І вся проблема криється не в тому, що ми почуваємося роздратованими або перевантаженими, а й у тому, що стрес фізично проявляється в нашому тілі так, що ми не відразу можемо пов'язати його з нашим психічним станом. Від випадіння волосся до несподіваного набору ваги — все це сигнали, які говорять нам про те, що час зробити крок назад і перевести дух, пише WTOP.

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Іноді нам здається, що наше волосся випадає частіше, ніж зазвичай. Це аж ніяк не є домислом і може бути реакцією нашого організму на стрес. Науковий термін для цього стану — телогенова ефлювія, що, по суті, означає, що стрес може перевести волосяні фолікули в нашому тілі в режим сну, що призведе до випадіння волосся, каже доктор Річард Гранштейн. Також, якщо у вас постійно крутить живіт, це ще один натяк організму на серйозний стрес. Наші кишки напрочуд чутливо реагують на наш емоційний стан завдяки тісному зв'язку між мозком і травною системою й поспішають повідомити нам про небажані переживання, іноді випадково лише стаючи їх причиною.

А чи намагалися ви хоч раз спати і лише переверталися, не в силах заснути? Причина цього може також ховатися в стресі. Річ у тім, що стрес також впливає на наш сон. Наш мозок немов не може відключитися, не даючи нам заснути або викликаючи неспокійний сон, що тільки підвищує його рівень. На додачу до цього висип та інші шкірні проблеми можуть проявитися, коли ми перебуваємо в стані сильного стресу, завдяки гормонам, як-от кортизол, які працюють у посиленому режимі в цей момент.

Навіть загоєння простого порізу може зайняти більше часу, якщо ми перебуваємо в стані стресу. Система відновлення організму начебто сповільнюється, внаслідок чого подряпини та порізи затягуються довше, ніж хотілося б. Концентрація — ще одна непомітна жертва стресу. Якщо вам важко зосередитися або не відволікатися від поставленого завдання, стрес може відігравати в цьому не останню роль, затуманюючи ваші думки та заважаючи тримати себе в руках.

Почуття втоми теж може бути наслідком частого і сильного стресу. Це затяжна втома, яка не проходить після відпочинку. А для декого він може навіть ускладнити дихання і зір, впливаючи на наші легені й очі немов сталева паралізуюча хватка. І нарешті, стрес може призвести до набору ваги, особливо в ділянці живота, оскільки наш організм чіпляється за жир як за примітивний механізм виживання і змушує нас не тільки споживати більше їжі, а й отримувати з неї додаткові кілограми по іншому.

Отже, що ж ми можемо зробити з усім цим? Ключовим моментом тут, як би просто це не звучало, є управління стресом. Це означає, що потрібно звернутися за підтримкою до друзів або родичів, а в ідеальному варіанті — до фахівця, приділяти першочергову увагу хорошому сну, вести активний спосіб життя і практикувати техніки релаксації. І не варто ігнорувати звернення за професійною допомогою, якщо здається, що стрес надто сильний, і намагатися впоратися з ним самостійно.

Наш організм постійно посилає нам сигнали про свій стан, і розуміння того, що ці сигнали є ознаками стресу, може допомогти нам вжити заходів для його подолання у важливий момент. Зниження стресу слід домагатися не тільки для того, щоб почуватися спокійніше, а й для турботи про здоров'я, від волосяних цибулин до талії.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.