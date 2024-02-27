Избежать серьезных осложнений: названы симптомы воспаления, которые не стоит игнорировать

Наш организм имеет разные способы сообщать нам и своей системе защиты о потенциальной угрозе. Но иногда эти способы выходят из строя, подвергая нас хроническим мучениям.

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Воспаление — это личная система безопасности нашего организма, от которой порой хочется избавиться. Оно вступает в действие всякий раз, когда возникает угроза, например инфекция или травма. Однако иногда эта система безопасности перегибает палку или не знает, когда нужно остановиться, что может привести к серьезным проблемам, если вовремя не обратить внимание на некоторые симптомы, пишет Good Housekeeping.

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Когда вы получаете травму или заболеваете, ваш организм, подобно спасателям, посылает на место происшествия белые кровяные тельца. Они защищают его, отбиваясь от микробов и поврежденных клеток. Для этого организм использует некоторые специфические белки, которые служат сигналом к действию. Эти белки могут делать множество вещей, например, заставлять организм вырабатывать больше белых кровяных телец, заставлять вас чувствовать как поднимается температура, и запускать другие защитные механизмы организма, говорит Кэтрин К. Макнамара, профессор кафедры иммунологии и микробных заболеваний Медицинского колледжа Олбани.

Существует два основных типа воспаления: острое и хроническое. Острое воспаление — это та самая команда быстрого реагирования для организма. Оно быстро появляется, делает свою работу, а затем исчезает, как только проблема устранена. Так происходит, когда вы вывихиваете лодыжку или простужаетесь. На самом деле это хорошее явление, потому что помогает организму исцелиться.

Хроническое воспаление, с другой стороны, опасное и не прекращающееся состояние постоянной переработки нашего организма, что начинает вызывать изменения в нем, приводя к долгосрочным проблемам со здоровьем, таким как болезни сердца, артрит и даже болезнь Альцгеймера.

Определить, есть ли у вас воспаление и насколько оно серьезное, бывает непросто. У врачей есть некоторые тесты для измерения таких показателей, как С-реактивный белок или количество определенных клеток в крови, которые могут дать общее представление о воспалении. Но не все воспаления легко обнаружить или измерить, особенно хронические. Однако, среди опасных симптомов, указывающих на необходимость обращения за помощью, врачи выделяют следующие сигналы организма:

Постоянная припухлость или образование шишек.

Покраснение, которое не проходит.

Тепло в определенной части тела без видимой причины.

Постоянная боль или боль при прикосновении к определенной области.

Затруднения при движении сустава или снижение функции части тела.

Необъяснимые изменения веса или постоянная усталость.

Длительный дискомфорт в суставах или мышцах.

Непрекращающиеся проблемы с желудком или частая изжога.

Перепады настроения, нарушения сна или постоянное чувство недомогания.

Лечение воспаления во многом зависит от того, что его вызывает. При краткосрочном, быстро устраняемом воспалении врачи могут порекомендовать лекарства для решения непосредственной проблемы. При долгосрочном, затяжном воспалении лечение обычно включает в себя устранение основных проблем со здоровьем, которые поддерживают воспаление.

Вы также можете внести свою лепту в борьбу с воспалением. Такие вещи, как отказ от курения, избегание загрязненной окружающей среды, правильное питание и активный образ жизни, помогут поддерживать защитную систему вашего организма в рабочем состоянии, не перегружая ее и балансируя важные элементы.

Если вы не уверены в том, что воспаление — это повод для беспокойства, стоит обратиться к врачу, особенно если у вас есть симптомы, которые не проходят или влияют на вашу повседневную жизнь. Лучше провериться и убедиться, что все в порядке, чем ждать и наблюдать, не станет ли хуже.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.