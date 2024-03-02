Ученые чуть не устроили глобальную катастрофу: их вовремя остановили облака

В поисках решения проблемы глобального потепления, ученые иногда выдвигают самые невероятные, граничащие с опасной авантюрой, идеи. К счастью, последнее из подобных предложений было проверенно до его применения на практике.

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Ученые продолжительное время ломали голову над необычным атмосферным явлением: во время солнечных затмений кучевые облака попросту исчезают. Этот любопытный эффект, наблюдаемый, когда даже 15 % солнца закрывается луной, озадачивал многих исследователей, пока команда из Королевского метеорологического института Нидерландов и Делфтского технологического университета не решила разобраться с этой загадкой. Их научная работа и ее результаты имеют большое значение для понимания и возможного противодействия изменению климата, пишет BGR.

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Суть нового исследования ученых лежит в поиске стратегий по смягчению последствий изменения климата, в частности тех, которые предлагают приглушить солнечные лучи, чтобы охладить Землю. Феномен исчезающих облаков здесь особенно актуален, поскольку кучевые облака играют важнейшую роль в отражении солнечного света обратно в космос, тем самым охлаждая планету. Опасения исследователей заключались в том, что если эти облака исчезнут, когда мы искусственно заблокируем солнечный свет, то мы можем случайно нагреть Землю вместо того, чтобы охладить ее.

Проведя детальное моделирование, они обнаружили, что охлаждение поверхности Земли во время затмения приводит к образованию восходящих потоков. Эти восходящие потоки, в свою очередь, заставляют кучевые облака рассеиваться. Как только солнце вновь появляется, земля снова нагревается, останавливая восходящие потоки и позволяя облакам сформироваться снова. Этот цикл демонстрирует важнейший механизм обратной связи между поверхностью Земли и ее облачным покровом.

Данное исследование является шагом вперед в нашем понимании сложной климатической системы Земли и подчеркивает важность тщательных исследований перед осуществлением крупномасштабных климатических мероприятий. Такие идеи, как запуск отражающих частиц в стратосферу или развертывание массивного космического зонта для блокировки солнечного света, могут показаться привлекательными, но, как показывает моделирование, реакция Земли может быть непредсказуемой. Без глубокого понимания динамики атмосферы благонамеренные решения могут усугубить ту самую проблему, которую они призваны решить.

Ранее Фокус писал о влиянии резких изменений климата на клещей. Исследование принесло тревожные новости о стойкости клещей, печально известных виновников распространения болезни Лайма.

Также Фокус писал о трех неделях, ставших самыми жаркими в истории Земли. Исследователи считают, что глобальная волна жары, которая обрушилась на планету в июле 2023-го, стала самым жарких трехнедельным периодом за всю историю наблюдений.