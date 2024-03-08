Наш мозг буквально начинает нас душить: что такое одышка и как с ней бороться

Невозможность вдохнуть воздух является распространенной проблемой, мучающей миллионы людей во всем мире. Ее причины могут разниться, однако есть простые способы справиться с ней, считают врачи.

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Недавно невролог рассказал о простом и эффективном упражнении, которое облегчит малоизвестный симптом тревожности, известный как "воздушный голод" или одышка. Это состояние превращает дыхание в трудную задачу, заставляя людей чувствовать, что они не могут набрать в легкие достаточно воздуха, что часто сопровождается сдавленностью в груди. Этот симптом связан не только с тревогой, но и с состоянием, известным как синдром постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ), который влияет на способность организма правильно регулировать кровоток и частоту сердечных сокращений, что приводит к головокружениям, пишет New York Post.

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Пытаясь донести до людей важную информацию, доктор Кван Кин Панг, обратился к социальным сетям, где его советы быстро привлекли внимание миллионов. За его первым видео, которое разъяснило многим концепцию воздушного голода, последовало другое, демонстрирующее простое, но эффективное упражнение для мозга, призванное подавить это мучительное ощущение. Упражнение предполагает концентрацию на точке на уровне глаз при медленном повороте головы из стороны в сторону, а затем вставание и продолжение движения — все для того, чтобы стабилизировать нервную систему и облегчить чувство воздушного голода.

Упражнение, рекомендуемое доктором Пангом для борьбы с воздушным голодом

Доктор Панг рекомендует выполнять это упражнение дважды в день, соблюдая осторожность и немедленно прекращая его выполнение при появлении головокружения. Эта простая практика является результатом продолжающегося изучения нефармакологических методов борьбы с тревожностью и ее физическими проявлениями. Делясь своими знаниями, доктор Панг дает практические советы тем, кто находится в бедственном положении и доносит до людей важность понимания и устранения сложных реакций, с помощью которых наш организм реагирует на проблемы с психическим здоровьем.

Вирусное распространение видеороликов доктора Панга свидетельствует о повсеместном стремлении людей найти доступные и эффективные средства для лечения столь неприятных симптомов. В то время как люди по всему миру ищут решения, выходящие за рамки традиционных медикаментов и порой являющиеся довольно рискованными, упражнения, подобные тем, что предлагает доктор Панг, предоставляют им простой и эффективный метод управления симптомами с помощью собственных механизмов тела. Иногда сочетание знаний из различных дисциплин может привести к инновационным и практическим стратегиям для достижения укрепленного здоровья организма.

Ранее Фокус писал о том, что почти вся Европа дышит токсичным воздухом. Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показали, что почти 98% населения европейского континента живут в регионах, где качество воздуха более чем в два раза хуже нормы.

Также Фокус писал о том, как люди способны менять химический состав воздуха. Благодаря новому исследованию эксперты смогут глубже изучить вопрос о том, какое влияние люди оказывают на окружающий мир.

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