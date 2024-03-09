Ученые лишили мутантов-тритонов регенерации: они все равно отращивают свои конечности

Крохотные ящерицы, которых специально лишили способности отращивать конечности, поставили науку в тупик, преодолев все трудности и продолжив регенерировать несмотря на мутации.

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Некоторые животные, такие как саламандры, известны своей впечатляющей способностью к регенерации утраченных частей тела — талант, который, к сожалению, мы, люди, лишь мечтаем получить. Научное сообщество уже давно восхищается этим феноменом, надеясь раскрыть его секреты. И вот ученые сделали интригующее открытие в этой области. Они обнаружили, что определенная молекула, необходимая для формирования конечностей на ранних этапах жизни, оказалась совсем не нужной, когда речь идет о регенерации конечностей в дальнейшем, пишет Caltech.

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Недавно Марианна Броннер и ее команда из Калифорнийского технологического института вместе с сотрудниками из Японии провели исследование в центре которого оказалась конкретная амфибия, пиренейский ребристый тритон, который может регенерировать не только конечности, но даже части своего сердца. Отличительной чертой их исследования является то, что они сосредоточились на молекуле под названием FGF10, которая играет ключевую роль на эмбриональном этапе, обеспечивая правильное формирование конечностей. Однако, генетически изменив некоторых тритонов так, чтобы у них отсутствовала эта молекула, они заметили, что эти тритоны все же смогли отрастить полностью функциональные конечности после ампутации, несмотря на их первоначальные проблемы с развитием.

Это открытие стало настоящим прорывом, так как оно позволило ученым предположить, что механизмы, управляющие развитием конечностей в утробе матери, отличаются от тех, которые запускаются для регенерации на более поздних этапах жизни. Оно может иметь далеко идущие последствия, позволив науке сфокусироваться на конкретных механизмах и молекулах, что может послужить началом разработки новых методов лечения или терапии, которые в один прекрасный день помогут людям восстанавливать утраченные или поврежденные части тела.

Независимость регенерации от этой молекулы значит, что человечество может стоять на шаг ближе к тому, чтобы получить ее в свое распоряжение. Работа Марианны Броннер и ее команды проливают свет на тайны природы и делает нас на шаг ближе к тому, чтобы использовать эти способности на благо человечества.

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