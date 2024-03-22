Вычисляют жертву на больших расстояниях: почему мы привлекаем комаров и как с этим бороться

Комары издавна являются нашими надоедливыми спутниками, донимая нас круглые сутки в попытке испить нашей крови. Ученые рассказали почему некоторые люди страдают от них больше и как избежать привлечения их внимания.

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Комары — крошечные вампиры, отточившие свои навыки на протяжении тысячелетий, чтобы стать одними из самых эффективных хищников на свете. Они умеют обнаруживать человека на большом расстоянии благодаря своей способности улавливать углекислый газ, который мы выдыхаем. Приземлившись на нас, они используют свои острые хоботки, чтобы взять кровь, при этом обезболивая место укуса своей слюной, так что мы почти ничего не замечаем. Им не нужно много крови — ее должно быть достаточно, чтобы отложить около сотни яиц, но это ничтожное количество все равно может распространять такие заболевания, как лихорадка Денге и вирус Росс-Ривер. Ученые рассказали, как можно избежать этих надоедливых вредителей, пишет Pursuit.

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Не все комары жаждут человеческой крови: некоторым она вообще не нужна, а из тех, которые к ней тянутся, кусают только самки. В зависимости от вида у этих существ разнообразный рацион, некоторые из них даже нацеливаются конкретно на ноздри лягушек. А вот комар Aedes aegypti, известный тем, что распространяет лихорадку Денге, особенно любит людей. Более того, они не относятся ко всем людям одинаково: лабораторные исследования ученых показали, что конкретные люди могут привлекать более 90% комаров в тестовых условиях. Это предпочтение, по-видимому, зависит от уникальной смеси карбоновых кислот, выделяемых нашей кожей, на которую влияют такие факторы, как генетика, микробиота и даже образ жизни.

Почему некоторые люди становятся магнитом для комаров? Исследования указывают на роль химического состава нашей кожи. Те, кто выделяет больше карбоновых кислот, более привлекательны для комаров. Эта разница может быть связана с микробиотой, живущей на нашей коже, которая зависит от нашей генетики и, возможно, от наших привычек, таких как физические упражнения или использование парфюмерии. Беременные женщины и взрослые, как правило, более привлекательны для комаров, возможно, из-за физиологических факторов, таких как более высокая скорость метаболизма или большее количество кожных выделений.

Если вас постоянно донимают комары, ученые советуют не терять надежды. Ношение длинной, свободной одежды и использование репеллентов с пикаридином помогут держать этих вредителей на расстоянии. Цвет вашей одежды и даже употребление меньшего количества пива также могут сделать вас менее привлекательным для кровососов, как бы странно это не звучало. Хотя некоторые могут задаться вопросом, не означает ли то, что вы более привлекательны для комаров, что они находят вашу кровь более питательной, ученые еще не определились с четким ответом. Однако продолжающиеся исследования направлены на дальнейшее изучение этой интересной связи.

Ранее Фокус писал о разработке защиты от комаров с эффективностью в 95%. Исследование показывает, что новая "защита от комаров" способна работать около 8 часов и не вредит человеку.

Также Фокус писал о разработанном учеными способе раннего выявления инфекций. Новое открытие может помочь врачам выявлять вирусные инфекции, в том числе и вирус, вызывающий COVID-19, еще до появления у пациентов тяжелых симптомов.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.