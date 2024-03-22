Обчислюють жертву на великих відстанях: чому ми приваблюємо комарів і як із цим боротися

Комарі здавна є нашими надокучливими супутниками, дошкуляючи нам цілодобово в спробі випити нашої крові. Науковці розповіли чому деякі люди страждають від них більше та як уникнути привернення їхньої уваги.

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Комарі — крихітні вампіри, які відточили свої навички протягом тисячоліть, щоб стати одними з найефективніших хижаків на світі. Вони вміють виявляти людину на великій відстані завдяки своїй здатності вловлювати вуглекислий газ, який ми видихаємо. Приземлившись на нас, вони використовують свої гострі хоботки, щоб узяти кров, при цьому знеболюючи місце укусу своєю слиною, так що ми майже нічого не помічаємо. Їм не потрібно багато крові — її має бути достатньо, щоб відкласти близько сотні яєць, але ця мізерна кількість однаково може поширювати такі захворювання, як лихоманка Денге і вірус Росс-Рівер. Учені розповіли, як можна уникнути цих надокучливих шкідників, пише Pursuit.

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Не всі комарі жадають людської крові: деяким вона взагалі не потрібна, а з тих, що до неї тягнуться, кусають тільки самки. Залежно від виду в цих істот різноманітний раціон, деякі з них навіть націлюються конкретно на ніздрі жаб. А ось комар Aedes aegypti, відомий тим, що поширює лихоманку Денге, особливо любить людей. Ба більше, вони не ставляться до всіх людей однаково: лабораторні дослідження вчених показали, що конкретні люди можуть приваблювати понад 90% комарів у тестових умовах. Ця перевага, мабуть, залежить від унікальної суміші карбонових кислот, що виділяються нашою шкірою, на яку впливають такі чинники, як генетика, мікробіота і навіть спосіб життя.

Чому деякі люди стають магнітом для комарів? Дослідження вказують на роль хімічного складу нашої шкіри. Ті, хто виділяє більше карбонових кислот, більш привабливі для комарів. Ця різниця може бути пов'язана з мікробіотою, що живе на нашій шкірі, яка залежить від нашої генетики і, можливо, від наших звичок, таких як фізичні вправи або використання парфумерії. Вагітні жінки і дорослі, як правило, більш привабливі для комарів, можливо, через фізіологічні чинники, такі як більш висока швидкість метаболізму або більша кількість шкірних виділень.

Якщо вам постійно дошкуляють комарі, вчені радять не втрачати надії. Носіння довгого, вільного одягу та використання репелентів з пікаридином допоможуть тримати цих шкідників на відстані. Колір вашого одягу і навіть вживання меншої кількості пива також можуть зробити вас менш привабливим для кровососів, хоч як би дивно це звучало. Хоча дехто може задатися питанням, чи не означає те, що ви більш привабливі для комарів, що вони знаходять вашу кров більш поживною, вчені ще не визначилися з чіткою відповіддю. Однак дослідження, що тривають, спрямовані на подальше вивчення цього цікавого зв'язку.

Раніше Фокус писав про розробку захисту від комарів з ефективністю в 95%. Дослідження показує, що новий "захист від комарів" здатен працювати близько 8 годин і не шкодить людині.

Також Фокус писав про розроблений вченими спосіб раннього виявлення інфекцій. Нове відкриття може допомогти лікарям виявляти вірусні інфекції, зокрема й вірус, що спричиняє COVID-19, ще до появи у пацієнтів важких симптомів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.