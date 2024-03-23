Помогут три простых подхода: врач рассказал, как справляться с болезнями кишечника

Наш кишечник является невероятно хрупким и важным эпицентром нашей жизнедеятельности. Врач перечислил проблемы, которые могут его постичь и методы борьбы с ними.

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Здоровье кишечника в настоящее время является актуальной темой во многих сферах нашей жизни, и на это есть свои причины. Учитывая бум на продукты для здоровья пищеварительной системы и тревожный рост заболеваемости колоректальным раком среди людей моложе 50 лет, становится ясно, что поддерживать здоровье наших кишок крайне важно. Однако, как объясняет известный гастроэнтеролог, решение может быть найдено не в добавках или непонятных порошках обещающих защиту и выздоровление, а в нашем повседневном рационе, пишет Business Insider.

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Доктор Уилл Булсевич — авторитетный гастроэнтеролог и автор книги "Волокнистое топливо", посвященной здоровью кишечника и силе растительной диеты для оздоровления организма. Помимо клинической практики, он увлечен просвещением людей в области науки о здоровье кишечника и о том, как диета может существенно повлиять на общее самочувствие, что делает его выдающейся фигурой в области питания и здоровья пищеварительной системы в целом. В этот раз он подготовил небольшие рекомендации по определению, предупреждению и устранению проблем с кишечником.

Булсевич выделяет три основных признака, указывающих на проблемы со здоровьем кишечника: постоянное вздутие живота, неправильная форма стула — любая, кроме мягкой, змееподобной формы, как в идеале по Бристольской таблице стула, и общая усталость, которая может повлиять на общее состояние здоровья и усугубить аутоиммунные заболевания. Эти симптомы указывают на дисбаланс в микробиоме кишечника — сообществе микроорганизмов, обитающих в нашей пищеварительной системе.

Для борьбы с этими проблемами Булсевич рекомендует использовать три подхода. Во-первых, он подчеркивает важность клетчатки, которая служит топливом для микробов нашего кишечника. К ней относятся разнообразные продукты растительного происхождения: фрукты, овощи, цельное зерно, семена, орехи и бобовые. Во-вторых, он предлагает разнообразить свой рацион, включив в него не менее 30 различных видов растений в неделю, что поможет обогатить микробиом кишечника разнообразными питательными веществами и клетчаткой. Это не строгое правило, а рекомендация, чтобы ваш рацион был разнообразным, говорит Булсевич. Наконец, употребление ферментированных продуктов, таких как соленья, комбуча, кимчи и даже темный шоколад, способствует оздоровлению микробиома кишечника, увеличивая его разнообразие и уменьшая воспаление.

Эти рекомендации основаны на том, что наша кухня и продукты, которые мы выбираем для употребления в пищу, могут оказывать глубокое влияние на здоровье нашего кишечника, потенциально предотвращая развитие хронических заболеваний и улучшая общее самочувствие. Зачастую самые простые изменения в нашем рационе могут принести значительную пользу нашему здоровью, отвлекая нас от необходимости быстрого и опасного решения проблем и заставляя перейти к более устойчивому, целостному подходу к поддержанию здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что, по мнению ученых, гравитация провоцирует синдром разраженного кишечника. Исследователи заявили, что нашли причину развития синдрома раздраженного кишечника.

Также Фокус писал о влиянии генов, ответственных за развитие синдрома разраженного кишечника, на нашу психику. Ученые обнаружили генетическую связь между синдромом раздраженного кишечника и такими расстройствами, как тревога и депрессия.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.