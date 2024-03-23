Спасение или ящик Пандоры: препарат, не дающий пилотам заснуть, вызвал ожесточенные споры

Пилоты подвергаются огромному стрессу и усталости во время полетов и наука уже давно искала решение этой проблеме, которое нашлось в военном стимуляторе. Но его побочные эффекты и этика использования раскололи общество на два лагеря.

Related video

Усталость пилотов — сложная проблема, которая существует уже довольно давно. Даже во время Второй мировой войны она была актуальна. Тогда решение было несколько радикальным: стимуляторы, или, как их еще называют, "таблетки от усталости". Идея была не нова — немецкие летчики использовали метамфетамин, известный как "пилотская соль", для поддержания бодрости. Прошло немного времени, и союзные войска, узнав об этом, начали экспериментировать со своими собственными версиями. Этот подход к борьбе с усталостью не закончился вместе с войной: он вернулся вновь с препаратом под названием декстроамфетамин, пишет BBC.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В современном мире появился модафинил — препарат, разработанный в 1970-х годах для лечения нарколепсии, а теперь перепрофилированный для поддержания бодрости военных пилотов. В отличие от своих предшественников, модафинил не просто предотвращает засыпание вплоть до 64 часов; он также улучшает когнитивные функции, такие как память, внимание и решение проблем, даже когда они очень устали. Представьте себе, что вы засиделись до утра, а потом работали эффективно, наравне с теми, кто спал всю ночь — это и есть модафинил. Однако не все так радужно и побочные эффекты, которые есть всегда, могут включать в себя головную боль, потливость и даже галлюцинации.

Несмотря на эти недостатки, модафинил широко используется в вооруженных силах по всему миру и также является частым предметом исследований. Он помогает пилотам сохранять бдительность во время длительных полетов и бороться с усталостью, которая в небе может стать вопросом жизни и смерти. Она не только делает полеты менее безопасными, но и влияет на принятие решений, что очень важно, когда у вас есть считанные секунды на реакцию. Но даже рутинные, небоевые полеты могут выматывать, приводя к опасному уровню усталости.

В связи с этим возникает сложный вопрос: следует ли шире использовать такие стимуляторы, как модафинил, даже в коммерческой авиации для борьбы с усталостью пилотов? Хотя это может показаться хорошей идеей, ведутся большие дебаты об этике и последствиях такого шага. Это может вынудить пилотов работать за пределами их естественных возможностей, а это всегда чревато зависимостью или злоупотреблением. Вместо этого лучше сосредоточиться на управлении нагрузками и обеспечении достаточного отдыха пилотов между полетами, говорят противники применения стимуляторов.

Ранее Фокус писал о влиянии сна на развитие мигрени. Проведя масштабное исследование, ученые выяснили, что прерывистый сон вне нормированного графика может довольно серьезно влиять на процессы у нас в голове и выливаться в не самые приятные последствия для здоровья.

Также Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.