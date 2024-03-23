Порятунок чи скринька Пандори: препарат, що не дає пілотам заснути, викликав запеклі суперечки

Пілоти зазнають величезного стресу і втоми під час польотів, і наука вже давно шукала вирішення цієї проблеми, яке знайшлося у військовому стимуляторі. Але його побічні ефекти та етика використання розкололи суспільство на два табори.

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Втома пілотів — складна проблема, яка існує вже досить давно. Навіть під час Другої світової війни вона була актуальною. Тоді рішення було дещо радикальним: стимулятори, або, як їх ще називають, "пігулки від втоми". Ідея була не нова — німецькі льотчики використовували метамфетамін, відомий як "пілотська сіль", для підтримки бадьорості. Минуло небагато часу, і союзні війська, дізнавшись про це, почали експериментувати зі своїми власними версіями. Цей підхід до боротьби з втомою не закінчився разом із війною: він повернувся знову з препаратом під назвою декстроамфетамін, пише BBC.

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У сучасному світі з'явився модафініл — препарат, розроблений у 1970-х роках для лікування нарколепсії, а тепер перепрофільований для підтримки бадьорості військових пілотів. На відміну від своїх попередників, модафініл не просто запобігає засипанню аж до 64 годин; він також покращує когнітивні функції, як-от пам'ять, увагу та розв'язання проблем, навіть коли вони дуже втомилися. Уявіть собі, що ви засиділися до ранку, а потім працювали ефективно, нарівні з тими, хто спав усю ніч — це і є модафініл. Однак не все так райдужно і побічні ефекти, які є завжди, можуть включати в себе головний біль, пітливість і навіть галюцинації.

Незважаючи на ці недоліки, модафініл широко використовується у збройних силах по всьому світу і також є частим предметом досліджень. Він допомагає пілотам зберігати пильність під час тривалих польотів і боротися з втомою, яка в небі може стати питанням життя і смерті. Вона не тільки робить польоти менш безпечними, а й впливає на ухвалення рішень, що дуже важливо, коли у вас є лічені секунди на реакцію. Але навіть рутинні, небойові польоти можуть вимотувати, призводячи до небезпечного рівня втоми.

У зв'язку з цим постає складне питання: чи варто ширше використовувати такі стимулятори, як модафініл, навіть у комерційній авіації для боротьби з втомою пілотів? Хоча це може здатися гарною ідеєю, точаться великі дебати про етику та наслідки такого кроку. Це може змусити пілотів працювати за межами їхніх природних можливостей, а це завжди загрожує залежністю або зловживанням. Замість цього краще зосередитися на управлінні навантаженнями і забезпеченні достатнього відпочинку пілотів між польотами, кажуть противники застосування стимуляторів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.