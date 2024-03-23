Защищает память: кето-диета оказалась способной бороться с болезнью Альцгеймера

Ученые выяснили, что придерживание кетогенной диеты помогает запустить важные процессы в организме, способные противостоять симптомам болезни Альцгеймера.

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Недавнее исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Дэвисе, раскрыло преимущества кетогенной диеты — рациона с низким содержанием углеводов, высоким содержанием жиров и умеренным количеством белка, в укреплении нашей памяти. Эта диета, о которой часто спорят из-за ее последствий для здоровья, может отсрочить наступление болезни Альцгеймера, особенно ее ранних стадий, характеризующихся легкими когнитивными нарушениями. В исследовании подчеркивается, что данная диета улучшает связь и коммуникацию мозга благодаря повышенному уровню бета-гидроксибутирата (БГБ) — молекулы, вырабатываемой во время приема пищи, пишет New Atlas.

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Кетогенная диета имеет богатую историю, первоначально она была разработана в 1921 году как метод лечения эпилепсии. Ее способность переключать источник энергии организма с глюкозы на кетоны, получаемые из жиров, такие как БГБ, дает терапевтические преимущества при различных неврологических заболеваниях. Этот переход не только обеспечивает альтернативный источник энергии для организма, но и, по-видимому, способствует улучшению когнитивных функций и синаптической пластичности — способности мозга адаптироваться и изменяться, что имеет решающее значение для памяти и обучения.

В исследовании Калифорнийского университета в Дэвисе мышей с болезнью Альцгеймера держали на кетогенной диете в течение семи месяцев, что привело к значительному улучшению их когнитивной памяти и синаптической пластичности. Результаты были особенно поразительны, учитывая повышенный уровень циркулирующего БГБ, особенно у самок мышей, которые подвержены более высокому риску развития болезни Альцгеймера. Хотя диета не привела к уменьшению бета-амилоидных бляшек — ключевой патологии болезни Альцгеймера, она эффективно улучшила когнитивные функции за счет усиления синаптических связей.

Однако эффекты, наблюдаемые на мышах, нуждаются в дальнейшем подтверждении в исследованиях на людях, прежде чем рассматривать широкое применение добавок БГБ. Потенциальные побочные эффекты и высокое содержание соли в кетоновых добавках также требуют тщательного рассмотрения. Тем не менее, это исследование открывает новые страницы в понимании учеными влияния диеты на здоровье мозга и дает проблеск надежды в борьбе с болезнью Альцгеймера.

Ранее Фокус писал о новом препарате от болезни Альцгеймера, который показал небывалый результат. Лекарство демонстрировало впечатляющую способность замедлять прогрессирование заболевания, но не обошлось и без очень серьезных побочных эффектов.

Также Фокус писал об обнаружении учеными новых виновников развития болезни Альцгеймера. Глубоко в нашем мозге обитают клетки, призванные защищать его, но похоже они ведут двойную жизнь и могут стать причиной возникновения недуга.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.