Очень особенные люди. У астронавтов есть нечто особенное, что позволяет им "летать" в космосе

Новое исследование предполагает, что астронавты обладают неожиданной способностью, которая помогает им лучше адаптироваться к микрогравитации.

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Находясь на Земле, даже самые нескоординированные люди с легкостью могут почувствовать, двигаются ли они, стоят ли на месте, сидят прямо или падают — для этого они используют несколько систем нашего организма. Однако, если исключить из этого уравнения гравитацию, включить гарнитуру виртуальной реальности или сесть в движущуюся машину, ситуация станет немного запутанной, пишет Science Alert.

Однако астронавты, похоже, могут легко адаптироваться к микрогравитации, пребывая на борту орбитального космического корабля. Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что ученые не обнаружили видимых изменений в способности людей оценивать движение, пока они находятся в космосе или после приземления.

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Почти полное отсутствие гравитации, по сути, меняет восприятие движения астронавтов таким образом, что им кажется, будто они движутся быстрее, чем есть на самом деле. Но в то же время они все еще могут точно оценить, как далеко они продвинулись по коридору, используя визуальное моделирование во время и после космического полета.

По словам старшего автора исследования, сенсорного физиолога из Йоркского университета в Торонто Лоуренса Харриса, результаты их с коллегами работы показывают, что люди способны удивительно адекватно компенсировать отсутствие нормальной для нашей планеты среды, используя свое зрение.

Вестибулярная система человека, по сути, дает нам ощущение ускорения, наклона или вращения и представляет собой один из способов, с помощью которого наши тела определяют изменения положения. Однако в космосе микрогравитация нарушает работу нашей вестибулярной системы, удаляя часть информации, которую она обычно обрабатывает: постоянное притяжение гравитации к Земле говорит нам, в каком направлении находится верх.

Обычно наша вестибулярная система работает в тандеме со зрительной системой — это помогает нам определить, как далеко, как быстро и в каком именно направлении мы продвинулись. Но на орбите астронавты испытывают меньшую "нагрузку" на вестибулярную систему, а потому в большинстве своем компенсируют недостаток ее работы с помощью визуальной информации. Теперь ученые считают, что наши визуальные функции улучшаются, когда мы больше не можем полагаться на вестибулярную систему.

В своей работе Харрис с коллегами стремились узнать, как это может повлиять на восприятие астронавтами расстояния, пройденного при визуальном моделировании, во время или после длительного космического полета. Также команда стремилась узнать, имеют ли изменения в позе тела аналогичный эффект.

В ходе исследования ученые протестировали 12 астронавтов: равное количество мужчин и женщин прошли тесты до, во время и после годичных полетов на Международную космическую станцию (МКС). После этого ученые сравнили их результаты с результатами контрольной группы — 20 наземных участников. Перед отлетом и по возвращении на Землю астронавты проходили испытания в положении сидя прямо и лежа на спине; в космосе они свободно плавали, но были привязаны к спинке.

Результаты свидетельствуют о том, что вскоре после полета астронавты слегка переоценивали расстояние при зрительной задаче в положении лежа, в сравнении с тестом, где они сидели. Однако позже эти различия стерлись. В то же время ученые обнаружили, что на самом деле восприятие астронавтами расстояния, пройденного по виртуальному коридору, существенно не менялось: ни через неделю, ни через 85 дней после их возвращения на Землю.

Отметим, что в более раннем исследовании Харрис с командой пришли к выводу, что у астронавтов нет проблем с ориентацией в пространстве. Авторы исследования отмечают, что результаты выглядят весьма обнадеживающе, ведь четко дают понять, что астронавты "довольно точно" способны оценить, насколько далеко они продвинулись в виртуальном пространстве.

Авторы исследования признают, что и работа ограничена небольшой выборкой нескольких высококвалифицированных специалистов, а потому потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, какую роль наша вестибулярная система играет в оценке движения вперед и способна ли гравитация искажать восприятие другими способами.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что лучше есть астронавтам во время путешествия на Марс.