Найдена формула идеального джина: ученые узнали, как создать лучший напиток

Ученые уже давно изучают индустрию алкогольных напитков, особенно ее области без каких-либо стандартов качества. В попытке определить их для джина, они обнаружили способ производить новые, более яркие его виды.

Related video

Исследователи из Эдинбурга решили изучить слабо регулируемую индустрию джина, используя метод, который больше подходит для научных лабораторий, чем для винокурен. Вооружившись спектроскопией ядерного магнитного резонанса (ЯМР), они проанализировали 16 образцов джина, чтобы создать подробные "отпечатки пальцев" каждого из них. Этот метод позволил им определить специфические соединения, которые придают каждому джину уникальный вкус, аромат и даже происхождение можжевеловых ягод, что позволило понять гораздо больше, чем традиционные дегустационные тесты и собрать картину идеального напитка, пишет WIRED.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Классификация джина всегда была немного свободной, требуя лишь определенного объема алкоголя и можжевелового аромата, чтобы заслужить свое название. Отсутствие регламентации привело к всплеску творчества среди винокуров, в результате чего на рынке появилось множество разнообразных продуктов из джина. От экологически чистых джинов из гороха до джинов, созданных по рецептам, восходящим к 1639 году — индустрия данного напитка не чужда инновациям. Однако эта креативность также размывает границы того, чем на самом деле является джин, вызывая дискуссии о необходимости более жесткого регулирования, не препятствующего духу этих самых инноваций.

ЯМР-спектроскопию — это метод, который может показаться более знакомым в контексте медицинской визуализации, но он также оказался бесценным для расшифровки сложной смеси соединений в джине. Определяя точный состав джина, этот метод может помочь отличить подлинные продукты от подделок и обеспечить качество в отрасли, которая, по прогнозам, будет продолжать расти, считают авторы исследования. Однако не все видят необходимость в таком точном анализе: некоторые дистилляторы предпочитают традиционное тестирование вкуса и опасаются, что слишком жесткое регулирование может подавить творческий потенциал.

Несмотря на эти опасения, исследование ученых выступает за использование ЯМР-спектроскопии не только для проверки подлинности джина, но и для сохранения его богатого наследия, позволяя процветать инновационному духу отрасли. Это тонкий баланс между традициями и инновациями, но он может привести к созданию более аутентичного, разнообразного и яркого рынка джина, который будет соответствовать стандартам качества.

Ранее Фокус писал о том, что лекарство от псориаза оказалось эффективным против алкоголизма. Было обнаружено, что противовоспалительное лекарство, обычно используемое для лечения псориаза, эффективно работает против проблем с алкоголем.

Также Фокус писал о том, что алкоголь, вопреки распространенному мнению, не делает людей вокруг привлекательнее. Новое исследование показывает, что количество алкоголя никоим образом не может повлиять на восприятие красоты других людей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.