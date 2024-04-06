Знайдено формулу ідеального джина: вчені дізналися, як створити найкращий напій

Вчені вже давно вивчають індустрію алкогольних напоїв, особливо її галузі без будь-яких стандартів якості. У спробі визначити їх для джина, вони виявили спосіб виробляти нові, більш яскраві його види.

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Дослідники з Единбурга вирішили вивчити слабо регульовану індустрію джина, використовуючи метод, який більше підходить для наукових лабораторій, ніж для винокурень. Озброївшись спектроскопією ядерного магнітного резонансу (ЯМР), вони проаналізували 16 зразків джина, щоб створити докладні "відбитки пальців" кожного з них. Цей метод дозволив їм визначити специфічні сполуки, які надають кожному джину унікального смаку, аромату і навіть походження ялівцевих ягід, що дало змогу зрозуміти значно більше, ніж традиційні дегустаційні тести та зібрати картину ідеального напою, пише WIRED.

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Класифікація джину завжди була трохи вільною, вимагаючи лише певного обсягу алкоголю і ялівцевого аромату, щоб заслужити свою назву. Відсутність регламентації призвела до сплеску творчості серед винокурів, унаслідок чого на ринку з'явилося безліч різноманітних продуктів із джина. Від екологічно чистих джинів з гороху до джинів, створених за рецептами, які сягають 1639 року — індустрія цього напою не цурається інновацій. Однак ця креативність також розмиває межі того, чим насправді є джин, викликаючи дискусії про необхідність більш жорсткого регулювання, що не перешкоджає духу цих самих інновацій.

ЯМР-спектроскопію — це метод, який може здатися більш знайомим у контексті медичної візуалізації, але він також виявився безцінним для розшифровки складної суміші сполук у джині. Визначаючи точний склад джину, цей метод може допомогти відрізнити справжні продукти від підробок і забезпечити якість у галузі, яка, за прогнозами, продовжуватиме зростати, вважають автори дослідження. Однак не всі бачать необхідність у такому точному аналізі: деякі дистилятори віддають перевагу традиційному тестуванню смаку і побоюються, що занадто жорстке регулювання може придушити творчий потенціал.

Незважаючи на ці побоювання, дослідження вчених виступає за використання ЯМР-спектроскопії не тільки для перевірки автентичності джина, а й для збереження його багатої спадщини, даючи змогу процвітати інноваційному духу галузі. Це тонкий баланс між традиціями та інноваціями, але він може призвести до створення автентичнішого, різноманітнішого і яскравішого ринку джину, який відповідатиме стандартам якості.

Раніше Фокус писав про те, що ліки від псоріазу виявилися ефективними проти алкоголізму. Було виявлено, що протизапальні ліки, які зазвичай використовуються для лікування псоріазу, ефективно працюють проти проблем з алкоголем.

Також Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

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