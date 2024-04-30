В зоне риска люди и питомцы: ученые нашли в сыром мясе бактерии, устойчивые к антибиотикам

Сырое мясо, доступное на полках многих магазинов, а также некоторые корма для животных, могут скрывать в себе серьезную опасность. К таким выводам пришли ученые, проанализировав куриное мясо.

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Результаты недавних исследований, представленные на всемирном конгрессе ESCMID в Барселоне, выявили серьезную проблему: высокий уровень устойчивых к антибиотикам бактерий в мясных продуктах, предназначенных для потребления как людьми, так и животными. Несмотря на усилия Агентства по пищевым стандартам правительства Великобритании по обеспечению стандартов безопасности, в этих мясных продуктах, включающих говядину, курицу, баранину и свинину, а также в сыром корме для собак на основе курицы, были обнаружены устойчивые штаммы кишечной палочки, пишет EurekAlert!.

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Исследование, проведенное учеными, в том числе доктором Джорданом Сили и профессором Мэтью Ависоном из Бристольского университета, включало в себя проверку различных образцов мяса на устойчивость к таким ключевым антибиотикам, как амоксициллин и ципрофлоксацин. Результаты оказались впечатляющими: 100% образцов курицы показали устойчивость к спектиномицину и стрептомицину, в то время как другие виды мяса также продемонстрировали значительный уровень устойчивости. Образцы сырого собачьего корма показали столь же высокий уровень резистентности, что вызывает опасения по поводу безопасности такого рациона для домашних животных и возможности перекрестного заражения людей.

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Дальнейшие выводы, сделанные в ходе исследования, выявили риски, связанные с обработкой и употреблением сырого или неправильно приготовленного мяса. Исследовательская группа подчеркнула важность тщательного приготовления и соблюдения правил гигиены при работе с мясом для предотвращения передачи инфекций, устойчивых к антибиотикам. Они также подчеркнули дополнительные риски, связанные с сырым питанием домашних животных, которое не только представляет угрозу для здоровья животных, но и повышает риск распространения устойчивых бактерий в домашних хозяйствах.

Это исследование, которое лишь недавно было представлено на всемирном конгрессе ESCMID и еще не находится в открытом доступе, служит критическим напоминанием о постоянных проблемах, связанных с устойчивостью к антибиотикам, и говорит о необходимости бдительного отношения к приготовлению пищи и уходу за домашними животными для защиты от распространения опасных патогенов, которые могут вылиться в очередную глобальную проблему.

Ранее Фокус писал о том, как неудавшийся антибиотик превратили в средство от сорняков. Ученые переработали неудачный антибиотик в мощное оружие против инвазивных сорняков, дав надежду фермерам, борющимся с растущей устойчивостью к гербицидам.

Также Фокус писал о том, что устойчивые к антибиотикам бактерии процветают в больницах. Проведя подробное исследование сточных вод в лечебных учреждениях, ученые выявили места, кишащие вредными бактериями. И что еще хуже – многие из них устойчивы к антибиотикам.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.