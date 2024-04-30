У зоні ризику люди й улюбленці: учені знайшли в сирому м'ясі бактерії, стійкі до антибіотиків

Сире м'ясо, доступне на полицях багатьох магазинів, а також деякі корми для тварин, можуть приховувати в собі серйозну небезпеку. Таких висновків дійшли вчені, проаналізувавши куряче м'ясо.

Related video

Результати недавніх досліджень, представлені на всесвітньому конгресі ESCMID у Барселоні, виявили серйозну проблему: високий рівень стійких до антибіотиків бактерій у м'ясних продуктах, призначених для споживання як людьми, так і тваринами. Незважаючи на зусилля Агентства з харчових стандартів уряду Великої Британії щодо гарантування стандартів безпеки, у цих м'ясних продуктах, що містять яловичину, курку, баранину і свинину, а також у сирому кормі для собак на основі курки, були виявлені стійкі штами кишкової палички, пише EurekAlert!

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження, проведене вченими, зокрема доктором Джорданом Сілі та професором Метью Авісоном із Брістольського університету, передбачало перевірку різних зразків м'яса на стійкість до таких ключових антибіотиків, як амоксицилін і ципрофлоксацин. Результати виявилися разючими: 100% зразків курки показали стійкість до спектиноміцину і стрептоміцину, в той час як інші види м'яса також продемонстрували значний рівень стійкості. Зразки сирого собачого корму показали настільки ж високий рівень резистентності, що викликає побоювання з приводу безпеки такого раціону для домашніх тварин і можливості перехресного зараження людей.

Важливо

У всьому винні бактерії: мікробіоту кишківника назвали основним чинником розвитку аутизму

Подальші висновки, зроблені під час дослідження, виявили ризики, пов'язані з обробкою і вживанням сирого або неправильно приготованого м'яса. Дослідницька група наголосила на важливості ретельного приготування і дотримання правил гігієни під час роботи з м'ясом для запобігання передавання інфекцій, стійких до антибіотиків. Вони також наголосили на додаткових ризиках, пов'язаних із сирим харчуванням домашніх тварин, яке не тільки становить загрозу для здоров'я тварин, а й підвищує ризик поширення стійких бактерій у домашніх господарствах.

Це дослідження, яке лише нещодавно було презентоване на всесвітньому конгресі ESCMID і ще не перебуває у відкритому доступі, слугує критичним нагадуванням про постійні проблеми, пов'язані зі стійкістю до антибіотиків, та свідчить про необхідність пильного ставлення до приготування їжі й догляду за домашніми тваринами задля захисту від розповсюдження небезпечних патогенів, що можуть вилитися в чергову глобальну проблему.

Раніше Фокус писав про те, як невдалий антибіотик перетворили на засіб від бур'янів. Вчені переробили невдалий антибіотик на потужну зброю проти інвазивних бур'янів, давши надію фермерам, які борються зі зростаючою стійкістю до гербіцидів.

Також Фокус писав про те, що стійкі до антибіотиків бактерії процвітають у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями. І що ще гірше — багато з них стійкі до антибіотиків.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.