Каждую неделю вдыхаем "кредитную карту": как глубоко микропластик проникает в наши легкие

Исследователи сосчитали, какое количество пластика люди вдыхают ежедневно, и как глубоко он может проникать в наши легкие.

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Крохотные фрагменты пластикового мусора проникают в человеческое тело ежедневно, даже когда мы этого не замечаем. Причем речь идет не только о еде или питье, но также и о простом дыхании. Некоторые данные указывают на то, что еженедельно среднестатистический человек вдыхает невероятное количество пластика, на сумму, равную кредитной карте. При этом последствия для здоровья человека все еще остаются малоизученными, пишет Science Alert.

2022 год стал переломным, так как ученые впервые обнаружили микропластик в самых глубоких отделах легких человека. Отметим, что ранее ученые также обнаружили масштабы распространения пластика на планете: крохотные фрагменты были обнаружены в телах наземных и морских животных, а также в телах людей и даже новорожденных.

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Теперь ученые стремятся выяснить, куда попадает микропластик, когда мы его вдыхаем, как долго сохраняется в наших телах и каковы последствия такого "загрязнения тела". В новом исследовании ученые из Сиднейского технологического университета (UTS) отследили прохождение пластика через дыхательную систему человека. Модель была основана на новаторской попытке 2023 года определить "горячие точки", где микропластик и нанопластик могут собираться в наших дыхательных путях.

Отметим, что предыдущее исследование было сосредоточено в основном на моделировании верхних дыхательных путей, но в новой работе ученые рассмотрели, как воздух и частицы проходят всю систему: от носовой полости до 13-го бронхиального дерева.

Ученые также смогли смоделировать три разных темпа дыхания (медленный, средний и быстрый) и три разных размера пластиковых фрагментов (крупный микропластик, микропластик и нанопластик). По словам исследователей, в результате получается тонкий баланс между тем как гравитация вытягивает пластик на поверхность, и тем, как ветер уносит его по проходу.

Результаты исследования показывают, что при нормальной частоте дыхания микропластик в воздухе способен покрыть половину площади поверхности носовой полости. При более медленном дыхании микропластик среднего размера в основном откладывается в верхних дыхательных путях, в том числе в полости носа, гортани и места соединения трахеи с горлом. В то же время более мелкие пылевидные частицы распределяются более равномерно по верхним и нижним дыхательным путям.

Авторы исследования отмечают, чем крупнее был микропластик, тем более быстрое отложение наблюдалось в верхних путях, при этом более мелкие частицы имели более высокую вероятность выхода или продвигались дальше по дыхательным путям. Отметим, что результаты нового исследования согласуются с тем, что ранее предполагали ученые: чем меньше кусочки пластика, тем дальше по дыхательным путям они способны проникать.

Некоторые экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что крошечные пластмассы способны вызывать воспаление, окислительный стресс, повреждение легочной ткани и даже системную дисфункцию дыхательных путей. Но, увы, до сих пор все исследования ученых были ограничены моделями животных или клетками человека.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Environmental Advances, однако ученые признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы пролить свет на то, как частицы пластика могут проникать в альвеолярные мешочки, где происходит обмен кислорода и углекислого газа, а также о том, как слизь и реснички в дыхательных путях могут задерживать или выводить пластиковые инфильтраторы.

Ранее Фокус писал о том, что в Китае ученые впервые обнаружили в сердце человека тысячи частиц микропластика.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.