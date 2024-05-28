Плесень на теле Земли. Какие крохотные частицы заполонили всю планету и чем они опасны

Исследователи назвали самые тревожные места, где ученым когда-либо удавалось обнаружить микро частицы пластика.

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Более 150 лет назад на планете был создан первый пластик, уже в 1970-х годах ученые впервые заговорили о микропластике, задолго до того, как этот термин получил широкую огласку в 2004 году — тогда крошечные кусочки пластика, размером менее 5 миллиметров, были обнаружены на британских пляжах, пишет Gizmodo.

Следующие два десятилетия мир с ужасом наблюдал за тем, как микропластик распространяется по планете невероятными темпами: в конце концов он начал появляться почти в каждом уголке планеты. Ученые пугали тем, что крохотные фрагменты пластика уже проникли в почву, подземные воды и воздух, более того, его также обнаружили в телах людей и животных по всему миру.

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В новом исследовании ученые пошли еще дальше и составили список мест, где был обнаружен микропластик — вероятно, он вовсе не полный, но дает представление о том, насколько плохи дела. Во-первых, ученые до сих пор не знают много о том, как микропластик влияет на экосистемы и здоровье человека и животных. Некоторые исследования показывают, что он способен вызывать изменения в поведении мышей, а также проблемы с сердцем у людей. Кроме того, микропластик, вероятно, может вызвать у людей бесплодие.

Некоторые исследования предполагают, что в среднем люди съедают не менее 50 000 пластиковых частиц в год. Однако при всех этих негативных последствиях, ученые полагают, что попытки очистить Землю от микропластика — пустая трата времени, если мы продолжим производить пластик теми же темпами.

Чтобы полить свет на то, как плохи наши дела, ученые составили список самых тревожных мест, где были обнаружены частицы пластика.

Где был найден микропластик

Человеческие яички;

яички собаки;

Антарктида;

человеческая кровь;

пиво;

морское дно океана;

арктический лед и снег;

облака;

пик Эвереста;

Марианская впадина;

ветер;

столовая соль;

человеческое грудное молоко;

археологические месторождения почвы;

сахар;

яблоки;

вершина французских Пиренеев;

вся бутилированная вода;

фекалии взрослого человека;

человеческие детские фекалии;

почва;

моллюски;

морские котики;

киты;

морские черепахи;

медоносные пчелы;

устрицы;

черные медведи;

олени;

выдры;

лосось;

человеческие сердца;

почки человека;

печень человека;

человеческий мозг;

легкие человека;

человеческий кишечник;

плаценты человека (все);

необитаемые острова Тихого океана;

озеро Мичиган;

озеро Онтарио;

озеро Верхнее;

озеро Гурон;

озеро Эри;

вода на листьях растений;

Великий Каньон;

национальный парк Джошуа-Три.

Ранее Фокус писал о том, что в каких странах люди невольно едят и вдыхают больше всего микропластика.