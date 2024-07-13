Эпидемия эгоизма: молодые нарциссы лишатся своей пагубной черты с возрастом, но повезет не всем

Нарциссизм, в последние 20 лет, совершил большой скачок вверх благодаря доступности социальных сетей. Ученые попытались выяснить масштабы бедствия и то, удастся ли подверженным ему подросткам оправиться.

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Недавнее исследование Бернского университета выявило, что нарциссизм чаще встречается среди молодых людей, а с возрастом эта черта характера и вовсе ослабевает. Несмотря на эту общую тенденцию, индивидуальные различия в нарциссизме остаются неизменными с течением времени, что указывает на то, что те, кто более нарциссичен в юности, скорее всего, будут продолжать демонстрировать более высокий уровень нарциссизма во взрослой жизни, пишет Daily Mail.

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Ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Psychological Bulletin, доктор Ульрих Орт заявил о большой важности этих выводов, отметив, что высокий уровень нарциссизма влияет не только на самих нарциссических личностей, но и на их семьи, друзей и окружение. В исследовании были проанализированы данные 51 предыдущей научной работы, охватившей 37 247 участников в возрасте от восьми до 77 лет, и изучены три типа нарциссизма: агентивный, антагонистический и невротический.

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Агентивный нарциссизм включает в себя грандиозность и потребность в восхищении; антагонистический нарциссизм включает в себя высокомерие и низкий уровень эмпатии; а невротический нарциссизм характеризуется эмоциональной нестабильностью.

Исследователи обнаружили, что все три типа нарциссизма уменьшаются с возрастом, хотя относительные различия между людьми сохраняются. Стабильность нарциссических черт в течение длительного времени говорит о глубоко укоренившемся аспекте личности, потенциально устойчивом к изменениям, несмотря на получаемый жизненный опыт. Команда доктора Орт надеется, что эти выводы подтолкнут дальнейшие исследования к пониманию глубинных механизмов и более широких социальных последствий нарциссизма и борьбе с его проявлениями.

Дополнительный интерес представляет то, как эти выводы перекликаются с культурными образами молодых нарциссистов в СМИ, таких как Регина Джордж из "Дрянных девчонок" и Нейт Джейкобс из "Эйфории", ярко иллюстрирующих черты, часто ассоциируемые с этой особенностью. Регина Джордж, королева в своей школе, олицетворяет собой агентивный нарциссизм с его непреодолимой потребностью в восхищении, грандиозным самовосприятием и манипулятивной тактикой для поддержания социального доминирования. Она контролирует своих сверстников с помощью сочетания обаяния и запугивания, что отражает повышенный эгоцентризм, тесно связанный с чертами, выявленными в исследовании Бернского университета.

Аналогично, Нейт Джейкобс из "Эйфории" воплотил в себе антагонистический нарциссизм. Его характер отличается высокомерием, самодовольством и глубоким отсутствием эмпатии. Манипулятивное поведение и эмоциональная неустойчивость Нейта создают токсичную среду для окружающих, лишь в очередной раз показывая разрушительный потенциал нарциссизма в межличностных отношениях.

Эти персонажи не только представляют собой продукт драматического развлечения, но и служат преувеличенным зеркалом реальных жизненных тенденций, наблюдаемых у многих молодых людей. Они подчеркивают проблемы, связанные с такими чертами характера, включая трудности в формировании подлинных связей и потенциал нанесения эмоционального и психологического вреда другим людям.

Последовательное изображение этих черт в популярных СМИ помогает привлечь внимание широкой общественности к последствиям нарциссического поведения, особенно в период становления.

В реальном же мире комплексный анализ, проведенный Твенге и Кэмпбелл, показал, что с 1980-х по 2000-е годы нарциссические черты характера усилились среди студентов колледжей. Согласно их исследованию, около 70% современных студентов колледжей имеют более высокие баллы по шкале нарциссизма по сравнению со средним студентом колледжа 20-летней давности. Этот рост может быть связан с различными изменениями в обществе, в том числе с распространением социальных сетей, которые часто способствуют саморекламе и поверхностному подтверждению.

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