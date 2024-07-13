Епідемія егоїзму: молоді нарциси позбудуться своєї згубної риси з віком, але пощастить не всім

Нарцисизм, в останні 20 років, зробив великий стрибок вгору завдяки доступності соціальних мереж. Вчені спробували з'ясувати масштаби лиха і те, чи вдасться схильним до нього підліткам оговтатися.

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Недавнє дослідження Бернського університету виявило, що нарцисизм частіше трапляється серед молодих людей, а з віком ця риса характеру і зовсім слабшає. Незважаючи на цю загальну тенденцію, індивідуальні відмінності в нарцисизмі залишаються незмінними з плином часу, що вказує на те, що ті, хто більш нарцисичний в юності, найімовірніше, продовжуватимуть демонструвати вищий рівень нарцисизму в дорослому житті, пише Daily Mail.

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Провідний автор дослідження, опублікованого в журналі Psychological Bulletin, доктор Ульріх Орт заявив про велику важливість цих висновків, зазначивши, що високий рівень нарцисизму впливає не тільки на самих нарцисичних особистостей, а й на їхні сім'ї, друзів та оточення. У дослідженні було проаналізовано дані 51 попередньої наукової роботи, що охопила 37 247 учасників у віці від восьми до 77 років, і вивчено три типи нарцисизму: агентивний, антагоністичний і невротичний.

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Агентивний нарцисизм включає в себе грандіозність і потребу в захопленні; антагоністичний нарцисизм включає в себе зарозумілість і низький рівень емпатії; а невротичний нарцисизм характеризується емоційною нестабільністю.

Дослідники виявили, що всі три типи нарцисизму зменшуються з віком, хоча відносні відмінності між людьми зберігаються. Стабільність нарцисичних рис протягом тривалого часу свідчить про глибоко вкорінений аспект особистості, потенційно стійкий до змін, попри отриманий життєвий досвід. Команда доктора Орт сподівається, що ці висновки підштовхнуть подальші дослідження до розуміння глибинних механізмів і ширших соціальних наслідків нарцисизму та боротьби з його проявами.

Додатковий інтерес становить те, як ці висновки перегукуються з культурними образами молодих нарцисистів у ЗМІ, як-от Регіна Джордж з "Паскудних дівчат" і Нейт Джейкобс з "Ейфорії", що яскраво ілюструють риси, які часто асоціюються з цією особливістю. Регіна Джордж, королева у своїй школі, уособлює агентивний нарцисизм з його непереборною потребою в захопленні, грандіозним самосприйняттям і маніпулятивною тактикою для підтримки соціального домінування. Вона контролює своїх однолітків за допомогою поєднання чарівності та залякування, що відображає підвищений егоцентризм, тісно пов'язаний з рисами, виявленими в дослідженні Бернського університету.

Аналогічно, Нейт Джейкобс з "Ейфорії" втілив у собі антагоністичний нарцисизм. Його характер вирізняється зарозумілістю, самовдоволенням і глибокою відсутністю емпатії. Маніпулятивна поведінка та емоційна нестійкість Нейта створюють токсичне середовище для оточуючих, лише вкотре демонструючи руйнівний потенціал нарцисизму в міжособистісних стосунках.

Ці персонажі не тільки є продуктом драматичної розваги, а й слугують перебільшеним дзеркалом реальних життєвих тенденцій, які спостерігаються у багатьох молодих людей. Вони підкреслюють проблеми, пов'язані з такими рисами характеру, включно з труднощами у формуванні справжніх зв'язків і потенціалом нанесення емоційної та психологічної шкоди іншим людям.

Послідовне зображення цих рис у популярних ЗМІ допомагає привернути увагу широкої громадськості до наслідків нарцисичної поведінки, особливо в період становлення.

У реальному ж світі комплексний аналіз, проведений Твенге і Кемпбелл, показав, що з 1980-х до 2000-х років нарцисичні риси характеру посилилися серед студентів коледжів. Згідно з їхнім дослідженням, близько 70% сучасних студентів коледжів мають вищі бали за шкалою нарцисизму порівняно із середнім студентом коледжу 20-річної давнини. Це зростання може бути пов'язане з різними змінами в суспільстві, зокрема з поширенням соціальних мереж, які часто сприяють саморекламі та поверхневому підтвердженню.

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