Победа над чрезмерной потливостью: врач рассказала, как бороться с гипергидрозом

Сильное потоотделение является своеобразным проклятием для определенной группы людей, не завися от температуры и погодных условий. К счастью, врачи уже давно изучали эту тему и собрали самые эффективные способы борьбы с этим состоянием.

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Чрезмерная потливость, или гипергидроз, может значительно ухудшить наше качество жизни и моральное состояние. Это изменение заставляет нас чрезмерно потеть в ситуациях, когда потоотделение обычно минимально, что приводит как к физическому дискомфорту, так и к эмоциональному расстройству. Гипергидроз может проявляться в виде видимого пота на теле, потных ладоней, затрудняющих выполнение повседневных задач, и даже частых кожных инфекций, таких как кожный зуд или грибок. Однако врачи заявляют, что от всего этого есть спасение, пишет Medical Xpress.

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Некоторые люди более склонны к гипергидрозу, особенно те, у кого есть семейная история этого заболевания, медицинские проблемы, вызывающие потоотделение, или привычка придерживаться диеты с высоким содержанием острой пищи или кофеина. Самыми частыми провоцирующими факторами являются жара, стресс и рацион питания, которые могут усугубить симптомы. Такое обильное потоотделение часто приводит к социальному дискомфорту и стеснению. Доктор Шошана Мармон, доцент дерматологии в Нью-Йоркском медицинском колледже, рекомендует несколько стратегий для борьбы с гипергидрозом.

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Нанесение антиперспирантов на сухую кожу перед сном и утром Ношение дышащих тканей, например хлопка Использование защитных средств для подмышек Наличие запасного комплекта одежды

Все это может помочь справиться с симптомами гипергидроза и избежать их последствий. Что касается ухода за ногами, то частая смена обуви, использование кожаной обуви и ношение хлопчатобумажных носков предотвращают скопление влаги и снижают риск инфекций.

При этом поддержание хорошего психического здоровья имеет решающее значение для людей с гипергидрозом. Доктор Мармон даже советует завести "дневник потливости", чтобы выявлять и избегать провоцирующих факторов, а также посещать группы поддержки, чтобы уменьшить чувство изоляции и депрессии, связанное с этим заболеванием.

Несмотря на отсутствие лекарства, работа с сертифицированным дерматологом поможет разработать индивидуальный план лечения, чтобы эффективно справиться с симптомами. Распространенность гипергидроза значительно варьируется в зависимости от региона, в то время как до 5% населения планеты страдают от той или иной формы этого заболевания в целом.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.