Призраки вымерших гигантов пришли на помощь: ученые узнали, как спасти больших нелетающих птиц

В далеком прошлом некоторые уголки планеты населяли уникальные представители гигантских птиц, которые не смогли прожить и ста лет при встрече с человеком. Теперь их горький опыт может стать спасением ныне существующих видов.

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Когда-то в Новой Зеландии обитали гигантские нелетающие птицы моа, которые процветали в условиях отсутствия хищников. Однако появление людей в середине XIII века привело к их быстрому вымиранию. Моа не могли выдержать даже минимального охотничьего давления, что привело к исчезновению всех девяти видов вскоре после контакта с человеком. Однако их судьба может дать шанс на спасение многих видов животных в нынешних условиях изменения климата, пишет Phys.org

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Недавнее исследование учены, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution, пролило свет на это событие, реконструировав динамику популяций, сокращение ареала и характер вымирания шести видов моа с помощью обширного моделирования, подтвержденного ископаемыми данными.

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Их научная работа показала, что все шесть видов перед окончательным исчезновением отступили в холодные, изолированные горы Северного и Южного островов Новой Зеландии. Этот район остается важным, поскольку в настоящее время здесь обитают последние популяции новозеландских нелетающих птиц, таких как такаэ, уэка и большой пятнистый киви.

Полинезийская колонизация Новой Зеландии, часть более широкой миграции человека через Тихий океан, спровоцировала эти вымирания. Интродукция инвазивных видов, охота и изменение среды обитания ранними полинезийцами, предками маори, привели к одному из самых крупных и быстрых крахов местной дикой природы в Тихом океане. Исследование показывает, что моа Мантелла первым вымер в течение столетия после прихода человека из-за медленной скорости размножения. Другие виды моа, хотя и несколько более устойчивые, последовали за ним в течение следующих двух столетий, и последним исчез ногастый моа.

Вымирание началось в низинах, излюбленных людьми, и по мере сокращения популяций переместилось на большие высоты. Этот процесс противоречит прежним предположениям о том, что виды отступают в свои оптимальные места обитания, а не просто спасаются от присутствия человека. Дальнейшее изучение ареала современных нелетающих птиц Новой Зеландии показало, что эти регионы исторически были убежищами для моа. Хотя эти места обитания нельзя назвать оптимальными, они остались относительно нетронутыми человеческой деятельностью.

Современные угрозы для многих птиц схожи с теми, которые привели моа к вымиранию, включая потерю среды обитания и воздействие инвазивных видов. Полученные результаты рассказали ученым о важности и методах защиты изолированных, диких территорий для предотвращения будущих вымираний. Подход, использованный в исследовании, предлагает новую методологию для понимания прошлых вымираний, особенно на островах, где ископаемые и археологические данные ограничены. Их научная работа дает критические выводы для усилий по сохранению природы, основывая свои выводы на концепции того, что сохранение удаленных мест обитания имеет решающее значение для выживания исчезающих видов.

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