Привиди вимерлих гігантів прийшли на допомогу: вчені дізналися, як врятувати великих нелітаючих птахів

У далекому минулому деякі куточки планети населяли унікальні представники гігантських птахів, які не змогли прожити і ста років при зустрічі з людиною. Тепер їхній гіркий досвід може стати порятунком нині існуючих видів.

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Колись у Новій Зеландії мешкали гігантські нелітаючі птахи моа, які процвітали в умовах відсутності хижаків. Однак поява людей у середині XIII століття призвела до їхнього швидкого вимирання. Моа не могли витримати навіть мінімального мисливського тиску, що призвело до зникнення всіх дев'яти видів незабаром після контакту з людиною. Однак їхня доля може дати шанс на порятунок багатьох видів тварин у нинішніх умовах зміни клімату, пише Phys.org

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Нещодавнє дослідження вчених, опубліковане в журналі Nature Ecology & Evolution, пролило світло на цю подію, реконструювавши динаміку популяцій, скорочення ареалу і характер вимирання шести видів моа за допомогою великого моделювання, підтвердженого викопними даними.

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Їхня наукова робота показала, що всі шість видів перед остаточним зникненням відступили в холодні, ізольовані гори Північного і Південного островів Нової Зеландії. Цей район залишається важливим, оскільки в даний час тут мешкають останні популяції новозеландських нелітаючих птахів, таких як такае, уека і великий плямистий ківі.

Полінезійська колонізація Нової Зеландії, частина ширшої міграції людини через Тихий океан, спровокувала ці вимирання. Інтродукція інвазивних видів, полювання і зміна середовища проживання ранніми полінезійцями, предками маорі, призвели до одного з найбільших і найшвидших крахів місцевої дикої природи в Тихому океані. Дослідження показує, що моа Мантелла першим вимер протягом століття після приходу людини через повільну швидкість розмноження. Інші види моа, хоча й дещо стійкіші, пішли за ним протягом наступних двох століть, і останнім зник ногастий моа.

Вимирання почалося в низинах, улюблених людьми, і в міру скорочення популяцій перемістилося на великі висоти. Цей процес суперечить колишнім припущенням про те, що види відступають у свої оптимальні місця проживання, а не просто рятуються від присутності людини. Подальше вивчення ареалу сучасних нелітаючих птахів Нової Зеландії показало, що ці регіони історично були притулками для моа. Хоча ці місця проживання не можна назвати оптимальними, вони залишилися відносно недоторканими людською діяльністю.

Сучасні загрози для багатьох птахів схожі з тими, що призвели моа до вимирання, включно з втратою середовища проживання та впливом інвазивних видів. Отримані результати розповіли вченим про важливість і методи захисту ізольованих, диких територій для запобігання майбутніх вимирань. Підхід, використаний у дослідженні, пропонує нову методологію для розуміння минулих вимирань, особливо на островах, де викопні та археологічні дані обмежені. Їхня наукова робота дає критичні висновки для зусиль зі збереження природи, ґрунтуючи свої висновки на концепції того, що збереження віддалених місць проживання має вирішальне значення для виживання зникаючих видів.

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