Ключевой элемент защиты: ученые раскрыли роль нашего носа в противодействии болезням

Мы не всегда задумываемся о большой роли, которую играет наш маленький нос в ежедневной защите от окружающих опасностей. Однако последнее исследование ученых выявило масштаб его значимости для нашего здоровья.

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После начала пандемии COVID-19 понимание роли нашего носа в борьбе с инфекциями вышло на новый уровень в обществе. Недавно опубликованное исследование рассказало о сложных функциях носовых ходов и верхних дыхательных путей в иммунной защите, превосходя упрощенное представление, которое мы могли получить от назальных мазков и экспресс-тестов. О невероятно сложной и необычной роли нашего носа в защите всего нашего организма пишет Nature.

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Исследователи считают, что иммунная память в верхних дыхательных путях человека плохо изучена, однако новые выводы расклыи важнейшую роль этих областей в обучении иммунных клеток распознаванию и борьбе с патогенами.

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Особо было отмечено использование аденоидов участников исследования, опубликованного в журнале Nature, для выработки антител, в том числе направленных против COVID-19. Вопреки распространенному мнению, что аденоиды активны только в детстве, исследование показало, что они продолжают вырабатывать антитела и у взрослых, что говорит об их пожизненной роли в иммунной защите.

Это открытие бросает вызов традиционным представлениям о процессах, происходящих в нашем носе и выводит важность аденоидов для поддержания крепкой иммунной системы в разных возрастных группах на новый уровень.

Доктор Рейнольд Панеттьери из Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона заявил, что системная вакцинация, когда мы вводим вакцину и она проходит через весь организм для создания иммунитета, не так эффективна, как создание мукозального, или выстилающего клетки, иммунитета в носу или в легких. Он подчеркнул потенциал назальных вакцин вызывать сильный местный иммунный ответ там, где респираторные вирусы впервые попадают в организм.

Исследование Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе также подтвердило эффективность назальных вакцин в данном случае. Ведущий автор исследования Якко Бун, доктор философии, отметил, что для предотвращения передачи вируса "необходимо, чтобы количество вируса в верхних дыхательных путях было низким".

Новое исследование ученых показало, что назальные вакцины могут значительно снизить вирусную нагрузку в верхних дыхательных путях и сдерживании распространения COVID-19. Это исследование не только углубляет наше понимание иммунных функций носа и верхних дыхательных путей, но и открывает новые возможности для более эффективных стратегий вакцинации. Учитывая постоянную проблему респираторных инфекций, эти результаты могут привести к инновациям, которые позволят лучше защитить людей и сократить распространение заболеваний.

Ранее Фокус писал об особом запахе, присущем старикам и его истоках. Новое исследование показало, что люди, как и животные, могут определять возраст по одному лишь запаху.

Также Фокус писал о параллельном мире собак, из-за которого им жизненно необходимо все нюхать. Собаки обладают гораздо лучшим обонянием, чем человек. С его помощью животные могут получить намного больше информации и о себе, и об окружающем мире.

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