Ключовий елемент захисту: вчені розкрили роль нашого носа у протидії хворобам

Ми не завжди замислюємося про велику роль, яку відіграє наш маленький ніс у щоденному захисті від навколишніх небезпек. Однак останнє дослідження вчених виявило масштаб його значущості для нашого здоров'я.

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Після початку пандемії COVID-19 розуміння ролі нашого носа в боротьбі з інфекціями вийшло на новий рівень у суспільстві. Нещодавно опубліковане дослідження розповіло про складні функції носових ходів і верхніх дихальних шляхів в імунному захисті, перевершуючи спрощене уявлення, яке ми могли отримати від назальних мазків і експрес-тестів. Про неймовірно складну і незвичайну роль нашого носа в захисті всього нашого організму пише Nature.

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Дослідники вважають, що імунна пам'ять у верхніх дихальних шляхах людини погано вивчена, проте нові висновки розкрили найважливішу роль цих ділянок у навчанні імунних клітин розпізнаванню та боротьбі з патогенами.

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Особливо було відзначено використання аденоїдів учасників дослідження, опублікованого в журналі Nature, для вироблення антитіл, зокрема спрямованих проти COVID-19. Всупереч поширеній думці, що аденоїди активні тільки в дитинстві, дослідження показало, що вони продовжують виробляти антитіла й у дорослих, що свідчить про їхню довічну роль в імунному захисті.

Це відкриття кидає виклик традиційним уявленням про процеси, що відбуваються в нашому носі, і виводить важливість аденоїдів для підтримки міцної імунної системи в різних вікових групах на новий рівень.

Доктор Рейнольд Панеттьєрі з Медичної школи Роберта Вуда Джонсона заявив, що системна вакцинація, коли ми вводимо вакцину, і вона проходить через увесь організм для створення імунітету, не така ефективна, як створення мукозального імунітету, або імунітету, який вистилає клітини, у носі або в легенях. Він підкреслив потенціал назальних вакцин викликати сильну місцеву імунну відповідь там, де респіраторні віруси вперше потрапляють в організм.

Дослідження Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі також підтвердило ефективність назальних вакцин у цьому випадку. Провідний автор дослідження Якко Бун, доктор філософії, зазначив, що для запобігання передачі вірусу "необхідно, щоб кількість вірусу у верхніх дихальних шляхах була низькою".

Нове дослідження вчених показало, що назальні вакцини можуть значно знизити вірусне навантаження у верхніх дихальних шляхах і стримуванні поширення COVID-19. Це дослідження не тільки поглиблює наше розуміння імунних функцій носа і верхніх дихальних шляхів, а й відкриває нові можливості для більш ефективних стратегій вакцинації. З огляду на постійну проблему респіраторних інфекцій, ці результати можуть призвести до інновацій, які дадуть змогу краще захистити людей і скоротити поширення захворювань.

Раніше Фокус писав про особливий запах, притаманний людям похилого віку та його витоки. Нове дослідження показало, що люди, як і тварини, можуть визначати вік за одним лише запахом.

Також Фокус писав про паралельний світ собак, через який їм життєво необхідно все нюхати. Собаки мають набагато кращий нюх, ніж людина. З його допомогою тварини можуть отримати набагато більше інформації і про себе, і про навколишній світ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.