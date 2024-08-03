Перестроили голову на новый лад: ученые показали наш мозг под действием наркотических грибов (фото)

Психоактивные компоненты различных веществ уже давно интересуют ученых с точки зрения потенциальных лекарств психических расстройств. В недавнем исследовании, посвященном этому, они смогли запечатлеть уникальное состояние нашего мозга под их воздействием.

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Недавнее исследование, посвященное влиянию псилоцибина, психоактивного компонента наркотических грибов, на работу мозга, выявило значительные и необычные изменения в его связности мозга. Ученые получили уникальную возможность запечатлеть наш мозг в этот особенный период, чем они и поделились с обществом, пишет The Conversation.

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В исследовании, проведенном Медицинской школой Вашингтонского университета в Сент-Луисе и опубликованном в журнале Nature, приняли участие семь здоровых участников, которые прошли несколько сканирований мозга до, во время и после употребления псилоцибина. Для наблюдения за эффектами использовалась технология функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), которая отслеживает изменения кровотока в мозге.

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Результаты фМРТ-сканирования показали, что псилоцибин нарушает привычные связи в уже существующих сетях мозга, но при этом усиливает связь между прочими сетями. Это приводит к более беспорядочной и непредсказуемой структуре мозговой активности, характерной для психоделического состояния, вызываемого псилоцибином. Такие результаты свидетельствуют о том, что псилоцибин значительно изменяет функции мозга, потенциально способствуя его терапевтическому воздействию.

Методология исследования ученых отличалась строгостью и сложностью, особенно учитывая трудности проведения фМРТ с участниками, находящимися под воздействием психоделиков. Ученые использовали активную контрольную группу с применением стимулирующего препарата, чтобы повысить достоверность полученных результатов. Ими были также отмечены долгосрочные изменения в связях между гиппокампом, областью мозга, связанной с кратковременной памятью, и сетью режима по умолчанию, которая активна, когда человек находится в состоянии покоя.

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Эти изменения могут лежать в основе нейропластических и терапевтических эффектов псилоцибина, что согласуется с растущим интересом к психоделической терапии таких состояний, как тревоги, депрессии и зависимости. Тем не менее научная работа имеет ограничения, включая небольшой размер выборки и включение только здоровых добровольцев, что ставит под сомнение обобщаемость результатов на пациентов с психическими заболеваниями. Кроме того, потенциальная предвзятость отбора и отсутствие информации о предыдущем опыте участников с психоделиками еще больше усложняют интерпретацию полученных результатов.

Исследование также столкнулось с проблемой соблюдения двойной слепой процедуры из-за заметного психоактивного эффекта псилоцибина, который мог повлиять на ожидания и опыт как участников, так и исследователей. Конфликты интересов авторов, особенно связанные с коммерциализацией нейротехнологий, использованных в исследовании, и отклонения от протокола исследования добавляют еще один уровень сложности в скопившийся пласт неопределенности данной научной работы.

В исследовании ученых также не приводились данные опросника о сохраняющихся эффектах, который мог бы дать ценную информацию о долгосрочном воздействии псилоцибина на самочувствие участников. Хотя изменения в мозге, наблюдаемые в нем, интригуют, остается неясным, как эти изменения влияют на субъективный опыт людей и их общее психическое здоровье.

Для полного понимания терапевтического потенциала псилоцибина авторам необходимо преодолеть разрыв между объективными данными о мозге и субъективными переживаниями испытуемых. Будущие исследования с более точными и развернутыми критериями в этой области будут иметь решающее значение для развития научных знаний в ней.

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