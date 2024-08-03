Выбрали самый необычный способ: Австралия хочет избавить детей всей страны от пищевой аллергии

Пищевая аллергия, хоть и встречается у людей на так часто, является серьезным риском для их здоровья, так как они всегда должны знать, что они употребляют до последнего ингредиента. Однако врачи из Австралии разработали уникальную программу ее лечения, которая будет применяться с первых дней рождения ребенка.

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В Австралии запускается необычная и первая в мире программа по лечению аллергии на арахис у младенцев, где впервые в качестве национальной модели используется пероральная иммунотерапия. Ее суть заключается в том, что в рамках программы младенцы с диагностированной аллергией на арахис получают все большие дозы арахисового порошка под наблюдением специалиста. Постепенное воздействие направлено на повышение устойчивости организма к аллергенам арахиса, снижение чувствительности и риска тяжелых аллергических реакций, пишет BBC.

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Программа, бесплатно предоставляемая младенцам в возрасте до года в 10 участвующих больницах пяти штатов, разрабатывает дозы для каждого ребенка индивидуально. Их можно будет принимать дома, следуя наставлениям врача. Руководитель программы Тим Бреттиг объяснил, что, хотя у некоторых детей поначалу может наблюдаться легкая аллергическая реакция, долгосрочная цель состоит в том, чтобы позволить им спокойно употреблять арахис или хотя бы переносить случайный контакт с ним без тяжелых реакций.

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Помощник министра здравоохранения Гед Керни назвал программу потенциальным прорывом в борьбе с аллергией на арахис, которой страдают около 3% австралийских младенцев. Учитывая, что каждый десятый младенец в Австралии страдает пищевой аллергией, страну прозвали "мировой столицей аллергии".

Программа является частью более широких усилий по смягчению последствий пищевой аллергии и повышению безопасности детей в школе и других местах. Инициатива, возглавляемая Национальным центром передового опыта в области аллергии, будет тщательно контролироваться на предмет безопасности и эффективности, прежде чем рассматривать возможность ее распространения на другие больницы и, возможно, на другие виды пищевой аллергии.

Кирстен Перретт, директор центра, подчеркнула, что цель программы — изменить течение аллергических заболеваний во всей Австралии, обеспечив более безопасное будущее для пострадавших детей. Исследование, опубликованное в журнале NEJM Evidence, показало, что раннее введение продуктов, содержащих арахис, младенцам с высоким риском развития аллергии снижает ее распространенность на 81% уже к пяти годам. Это подкрепляет научный фундамент стратегии австралийской программы и подчеркивает потенциальную пользу раннего и нестандартного вмешательства в лечение пищевой аллергии.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле появились пыльцевые бури. Исследователи отмечают, что все большее количество людей сталкиваются с аллергией.

Также Фокус писал о том, что аллергия на арахис и орехи станет излечимой. Ученые создали революционный препарат для полного излечения аллергии, и, по их словам, его применение не ограничивается только на этом.

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