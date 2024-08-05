Хватило одной капли: анализы крови смогли обнаружить болезнь Альцгеймера с 90% точностью

Болезнь Альцгеймера уже долгое время скрывается как от науки, так и от опытных умов врачей, затрудняя точное постановление диагноза. Однако недавно ученые выяснили, что сегодняшние анализы крови могут стать лучшим средством ее обнаружения.

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Согласно результатам недавнего исследования, наукой был достигнут значительный прогресс в диагностике болезни Альцгеймера с помощью простого анализа крови. Со времен начала использования этого метода, научный прогресс не останавливался, что позволило врачам сегодня определять начало развития болезни всего лишь с небольшой погрешностью, пишет The New York Times.

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Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA и представленное на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера, показало, что анализ крови точно определил болезнь Альцгеймера примерно у 90% пациентов с проблемами памяти, превзойдя традиционные методы, используемые специалистами по деменции и врачами первичной медицинской помощи, точность которых составляла всего лишь 73% и 61% соответственно.

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Доктор Джейсон Карлавиш из Центра памяти Пенна отметил преобразующее воздействие этого прогресса: представленное исследование позволяет предположить, что в будущем рутинный анализ крови на когнитивные нарушения может стать стандартом в первичном медицинском обслуживании, подобно анализу на холестерин.

Доктор Адам Боксер, невролог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, подчеркнул, что эти тесты могут стать обыденностью для выявления болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний, однако эксперты предупреждают, что эти тесты должны быть лишь частью более широкого диагностического процесса и рекомендованы только лицам, уже имеющим симптомы снижения когнитивных способностей.

Результаты исследования нуждаются в дальнейшем подтверждении в различных популяциях, прежде чем вначале будут широко внедрены в США. Доктор Оскар Ханссон из Лундского университета, старший автор исследования, подчеркнул, что тесты не должны использоваться для прогнозирования болезни Альцгеймера у когнитивно здоровых людей из-за отсутствия эффективных методов лечения для выявления ранних стадий. Тесты должны подтверждать результаты ПЭТ-сканирования или спинномозговой пункции, особенно для пациентов, которые могут принимать новые препараты, направленные на амилоидные бляшки, связанные с болезнью Альцгеймера.

В научной работе ученых оценивался анализ крови, измеряющий ptau-217, форму белка тау, связанную с болезнью Альцгеймера, который показал высокую точность, особенно у пациентов с прогрессирующим слабоумием. Доктор Себастьян Палмквист, соруководитель исследования, отметил удивительный факт того, что на сегодня анализ крови оказался более надежным, чем суждения врачей, что значительно снижает риск неправильного диагноза. Это достижение может повысить доступность верного скрининга, особенно для недостаточно представленных групп населения. Ученые отметили важность внедрения анализа крови в больничные системы для повышения полезности рутинного лечения, что будет крайне важно для малообеспеченных и сельских общин.

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