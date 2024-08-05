Развеяли мифы "чудо масла": ученые рассказали, насколько касторовое масло полезно для похудения

В погоне за потерей веса многие люди готовы перепробовать самые опасные и неправдивые методы, рискуя своим здоровьем. Ученые решили подробнее разъяснить реальные последствия нового тренда, призывающий использовать для этого касторовое масло.

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Касторовое масло, исторически известное своим слабительным эффектом, в последнее время приобрело популярность как тренд для похудения на TikTok. Инфлюенсеры советуют втирать масло в живот, заливать его в пупок и оборачивать среднюю часть живота полотенцами, пропитанными этим маслом, утверждая, что оно способствует уменьшению жировых отложений и избавлению от вздутия живота. Ученые решили рассказать, насколько эти заявления подкреплены наукой, пишет The Conversation.

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Несмотря на эти заявления, научных доказательств эффективности касторового масла для похудения не существует, решительно заявляет Вероника Зайдель, старший преподаватель фармацевтики и биомедицинских наук Университета Стратклайда. Получаемое из бобов клещевины, касторовое масло имеет долгую историю применения, восходящую еще к Древнему Египту. По преданию, Клеопатра использовала его для ухода за волосами и подкрашивания белков глаз.

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Сегодня оно используется как слабительное и в различных косметических средствах благодаря своим увлажняющим свойствам, обусловленным содержащейся в нем рицинолевой кислотой. В некоторых странах оно по-прежнему является одобренным средством для кратковременного облегчения запоров и очищения кишечника перед медицинскими процедурами, отмечает Зайдель.

Хотя касторовое масло прославилось в кругах красоты и здоровья благодаря своей способности увлажнять и успокаивать кожу, оно не лишено риска. Употребление касторового масла может привести к таким побочным эффектам, как спазмы в животе, рвота, вздутие живота и головокружение. Уязвимые группы населения, включая пожилых людей, младенцев, беременных и кормящих женщин, а также людей с определенными медицинскими заболеваниями, должны избегать его приема, заключает Зайдель.

Кроме того, у людей с расстройствами пищевого поведения, использующих касторовое масло для ускорения потери веса, может наблюдаться еще большее обострение симптомов. Местное применение касторового масла, хотя и популярно для ухода за кожей и волосами, также может вызвать аллергические реакции у некоторых людей.

Зайдель рекомендует провести патч-тест, нанеся небольшое количество на участок кожи и наблюдая за реакцией, прежде чем использовать его более обширно. Несмотря на анекдотические утверждения в интернете, нет никаких научных доказательств того, что втирание касторового масла в живот может уменьшить жир на животе, отмечает она.

Несмотря на то что касторовое масло имеет различные традиционные и современные способы применения, его следует использовать с осторожностью. Существуют более безопасные и эффективные средства для снижения веса и решения других проблем со здоровьем под руководством специалистов.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.