Закодировали мозг на здоровый образ жизни: ученые отучили мышей много есть

Еда и мотивация к физическому труду обычно воспринимаются нами как кардинально разные вещи, причем чаще люди отдают предпочтение первому. Однако ученые нашли в мозгу переключатели, влияя на которые они могут изменить эту ситуацию.

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Недавнее исследование ученых показало, как определенные клетки мозга, называемые гипокретин/орексиновыми нейронами (HON), влияют на выбор между физическими упражнениями и потаканием вкусным лакомствам. Ученые считают, что подобные знания могут помочь нам перестраивать приоритеты нашего мозга, буквально кодируя его в угоду здоровому образу жизни, пишет News Medical.

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Ожирение — глобальная и растущая проблема здравоохранения, часто вызванная недостатком физических упражнений и перееданием, связанными в том числе и с повышением комфорта жизни. В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Neuroscience, ученые изучили роль мозга в этих контрастирующих видах поведения, при этом основное внимание уделилось латеральному гипоталамусу — области, имеющей решающее значение нашей для мотивации.

На примере мышей исследователи изучили, как нейроны HON влияют на решение заниматься спортом или есть. Они использовали лекарства и свет для управления этими нейронами и наблюдали за поведением мышей, когда им предоставлялся выбор между бегом на колесе и поеданием вкусного клубничного молочного коктейля. У одних мышей орексиновая система была заблокирована, а у других — нет. В испытаниях использовались различные варианты, например колеса для бега и площадки с привлекательной едой, чтобы посмотреть, как мыши принимают решения.

Результаты показали, что мыши с заблокированной орексиновой системой предпочитали молочный коктейль упражнениям, в то время как мыши с активной орексиновой системой тратили больше времени на бег и меньше на еду. Это говорит о том, что орексин помогает сбалансировать мотивацию к еде и физическим упражнениям, когда оба варианта доступны. Дальнейшие эксперименты показали, что обычная пища не сильно изменила привычки мышей к физическим упражнениям, но введение вкусных лакомств заставило их тратить меньше времени на обычную пищу, сохраняя при этом привычный режим упражнений.

Мыши, которых лечили препаратом, блокирующим орексин, меньше использовали беговое колесо и больше времени проводили в зоне с лакомством, что подчеркивает важнейшую роль орексина в управлении выбором между едой и упражнениями.

Полученные результаты помогли ученым прийти к выводу, что орексин имеет решающее значение для мотивации физических упражнений, особенно когда рядом находится соблазнительная пища и его исследованию стоит уделить особое внимание для будущих методик управления голодом и мотивацией. Понимание этой функции мозга может привести к разработке новых способов поощрения физической активности и борьбы с ожирением и связанными с ним проблемами здоровья, считают авторы.

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