Закодували мозок на здоровий спосіб життя: вчені відучили мишей багато їсти

Їжа і мотивація до фізичної праці зазвичай сприймаються нами як кардинально різні речі, причому частіше люди віддають перевагу першому. Однак учені знайшли в мозку перемикачі, впливаючи на які вони можуть змінити цю ситуацію.

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Нещодавнє дослідження вчених показало, як певні клітини мозку, звані гіпокретин/орексиновими нейронами (HON), впливають на вибір між фізичними вправами і потуранням смачним ласощам. Вчені вважають, що подібні знання можуть допомогти нам перебудовувати пріоритети нашого мозку, буквально кодуючи його на догоду здоровому способу життя, пише News Medical.

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Ожиріння — глобальна і дедалі більша проблема охорони здоров'я, часто викликана нестачею фізичних вправ і переїданням, пов'язаними, зокрема, і з підвищенням комфорту життя. У новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Neuroscience, вчені вивчили роль мозку в цих видах поведінки, які контрастують, при цьому основна увага приділялася латеральному гіпоталамусу — ділянці, що має вирішальне значення нашої для мотивації.

На прикладі мишей дослідники вивчили, як нейрони HON впливають на рішення займатися спортом або їсти. Вони використовували ліки і світло для управління цими нейронами і спостерігали за поведінкою мишей, коли їм надавали вибір між бігом на колесі і поїданням смачного полуничного молочного коктейлю. В одних мишей орексинова система була заблокована, а в інших — ні. У випробуваннях використовували різні варіанти, як-от колеса для бігу та майданчики з привабливою їжею, щоб подивитися, як миші ухвалюють рішення.

Результати показали, що миші із заблокованою орексиновою системою віддавали перевагу молочному коктейлю перед вправами, тоді як миші з активною орексиновою системою витрачали більше часу на біг і менше на їжу. Це говорить про те, що орексин допомагає збалансувати мотивацію до їжі та фізичних вправ, коли обидва варіанти доступні. Подальші експерименти показали, що звичайна їжа не сильно змінила звички мишей до фізичних вправ, але введення смачних ласощів змусило їх витрачати менше часу на звичайну їжу, зберігаючи при цьому звичний режим вправ.

Миші, яких лікували препаратом, що блокує орексин, менше використовували бігове колесо і більше часу проводили в зоні з ласощами, що підкреслює найважливішу роль орексину в управлінні вибором між їжею і вправами.

Отримані результати допомогли вченим дійти висновку, що орексин має вирішальне значення для мотивації фізичних вправ, особливо коли поруч є спокуслива їжа, і його дослідженню варто приділити особливу увагу для майбутніх методик управління голодом і мотивацією. Розуміння цієї функції мозку може призвести до розробки нових способів заохочення фізичної активності та боротьби з ожирінням і пов'язаними з ним проблемами здоров'я, вважають автори.

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