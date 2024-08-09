Необычное проявление чувств: ученые объяснили феномен коллективной зевоты

Всего один человек может заставить целую группу людей зевнуть, совершив это действие первым. Мы привыкли к этой реакции и даже не задумываемся о том, что заложила в нее сама эволюция, считают ученые.

Related video

Зевота — это непроизвольное действие, сопровождающееся открыванием рта, глубоким вдохом и часто возникающее без сознательного размышления. Обычно она связана с усталостью, скукой или процессом пробуждения. Однако стоит нам услышать ее, исходящую от другого человека, как мы непроизвольно начинаем повторять это действие и на это есть научная причина, пишет The Conversation.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Большинство людей зевают от шести до 23 раз в день, но зевота свойственна не только нам: многие животные, включая птиц, рептилий и рыб, также демонстрируют такое поведение. Один из особенно любопытных аспектов зевоты — ее заразная природа. Это явление, возникает, когда при виде одного зевающего человека у другого возникает желание тоже зевнуть. Хотя эта реакция кажется автоматической, она не является врожденной, объясняет Джоанна Симкин, старший куратор биологии и медицины человека Научно-исследовательского института Музеи Виктории.

Исследование, опубликованное в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews, показало, что заразная зевота появляется у людей примерно в возрасте четырех-пяти лет, что совпадает с развитием эмпатии — способности понимать и разделять чувства других людей. Это позволило исследователям предположить, что рефлекторное желание зевнуть, когда это делает кто-то другой, тесно связано с нашей способностью к сопереживанию.

Ученые заметили, что заразная зевота чаще возникает между людьми, которых связывают тесные отношения, например, между друзьями или членами семьи. Этот вывод подтверждает идею о том, что эмпатия существенно влияет на заразную зевоту. Когда вы видите, что кто-то из ваших знакомых зевает, ваш мозг зеркально отражает его эмоциональное состояние, что повышает вероятность того, что вы зевнете в ответ.

Этому процессу способствуют специализированные клетки мозга, называемые зеркальными нейронами, которые активизируются при наблюдении за действиями других людей, еще больше укрепляя социальные связи. Но способность к заразительной и эмпатической зевоте присуща далеко не одним людям. Шимпанзе и другие животные, например собаки, также демонстрируют такое поведение. Исследования показали, что шимпанзе чаще зевают, увидев, как зевает член их социальной группы, что позволяет предположить, что заразная зевота выполняет у животных ту же функцию социальной связи, что и у людей. Однако частота заразительной зевоты у людей может снижаться с возрастом, что указывает на тесную связь этой реакции с социальным и эмоциональным развитием, говорит Симкин.

Зеркальные нейроны мозга играют важнейшую роль в этом процессе, имитируя действия других людей, что объясняет, почему вид зевающего человека часто вызывает такую же реакцию у наблюдателя. Эта нейронная активность лежит в основе механизма социальных связей, облегчаемого заразительной зевотой, которая не только укрепляет межличностные связи, но и подчеркивает нашу врожденную социальную природу.

Ранее Фокус писал о социальных причинах появления зевоты. Ученые предполагают, что механизм зевания показывал окружающим, что человек менее бдителен на данный момент.

Также Фокус писал о том, что заразительность смеха присуща не только людям. Милые крыски на видео хохочут от радости, наблюдая за другими.