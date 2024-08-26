Научно подтвердили силу веры: ученые выяснили, что плацебо действительно способно лечить

Плацебо уже давно считается чем-то, от чего принято отмахиваться как от пустышки, хотя его часто используют в различных исследованиях. Однако новые данные ученых выявили, что оно действительно способно оказывать лечебный эффект для определенной группы людей.

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Недавнее исследование, проведенное в Мичиганском государственном университете, показало, что плацебо, предоставляемые участникам с полной информацией, могут эффективно снижать стресс, тревогу и депрессию даже при дистанционном применении. Судя по всему, даже если человек знает, что лечебный эффект будет лишь у него в голове, одно это уже может сработать в качестве вспомогательного элемента терапии, пишет ScienceDaily.

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Свой вывод ученые опубликовали в журнале Applied Psychology: Health & Well-Being и он особенно важен в условиях продолжающихся проблем с психическим здоровьем, вызванных пандемией COVID-19. В исследовании приняли участие люди, испытывавшие длительный стресс в связи с карантином. В течение двух недель эти участники были разделены на две группы: одна получала плацебо без обмана, а другая выступала в качестве контрольной группы, не получавшей никакого лечения.

Участники группы плацебо были проинформированы об эффекте плацебо и получили таблетки с инструкциями по их применению. Весь процесс, включая четыре виртуальные сессии с исследователем, проводился удаленно через Zoom. Участники, принимавшие необманчивые плацебо, отметили значительное снижение уровня стресса, тревоги и депрессии по сравнению с контрольной группой. Соавтор исследования Джейсон Мозер, профессор факультета психологии МГУ, ответил важность полученных результатов, ведь по его словам, для того, чтобы такое вмешательство принесло существенную пользу психическому здоровью, требуется минимум усилий.

Соавтор исследования Дарвин Геварра, постдокторант Калифорнийского университета в Сан-Франциско, также отметил, что дистанционное введение таких плацебо может значительно повысить их масштабируемость и сделать их приемлемым вариантом для людей, которые в противном случае могут не иметь доступа к психиатрической помощи. Это исследование вносит вклад в растущее число доказательств того, что психологические вмешательства, даже те, которые включают плацебо, могут оказывать реальное и измеримое воздействие на психическое здоровье.

Более того, возможность дистанционного введения таких плацебо открывает перспективные возможности для расширения доступа к психиатрической помощи миллионам людей, особенно в малообеспеченных сообществах, считают авторы.

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