Науково підтвердили силу віри: вчені з'ясували, що плацебо дійсно здатне лікувати

Плацебо вже давно вважається чимось, від чого прийнято відмахуватися як від пустушки, хоча його часто використовують у різних дослідженнях. Однак нові дані вчених виявили, що воно справді здатне надавати лікувальний ефект для певної групи людей.

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Нещодавнє дослідження, проведене в Мічиганському державному університеті, показало, що плацебо, які надають учасникам із повною інформацією, можуть ефективно знижувати стрес, тривогу і депресію навіть за дистанційного застосування. Судячи з усього, навіть якщо людина знає, що лікувальний ефект буде лише у неї в голові, одне це вже може спрацювати як допоміжний елемент терапії, пише ScienceDaily.

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Свій висновок учені опублікували в журналі Applied Psychology: Health & Well-Being, і він особливо важливий в умовах триваючих проблем із психічним здоров'ям, спричинених пандемією COVID-19. У дослідженні взяли участь люди, які зазнавали тривалого стресу у зв'язку з карантином. Протягом двох тижнів цих учасників розділили на дві групи: одна отримувала плацебо без обману, а інша була контрольною групою, яка не отримувала жодного лікування.

Учасники групи плацебо були проінформовані про ефект плацебо і отримали таблетки з інструкціями щодо їх застосування. Весь процес, включно з чотирма віртуальними сесіями з дослідником, проводився віддалено через Zoom. Учасники, які приймали неоманні плацебо, відзначили значне зниження рівня стресу, тривоги і депресії порівняно з контрольною групою. Співавтор дослідження Джейсон Мозер, професор факультету психології МДУ, відповів на важливість отриманих результатів, адже, за його словами, для того, щоб таке втручання принесло істотну користь психічному здоров'ю, потрібно мінімум зусиль.

Співавтор дослідження Дарвін Геварра, постдокторант Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, також зазначив, що дистанційне введення таких плацебо може значно підвищити їхню масштабованість і зробити їх прийнятним варіантом для людей, які в іншому разі можуть не мати доступу до психіатричної допомоги. Це дослідження робить внесок у зростаючу кількість доказів того, що психологічні втручання, навіть ті, що включають плацебо, можуть чинити реальний і вимірний вплив на психічне здоров'я.

Ба більше, можливість дистанційного введення таких плацебо відкриває перспективні можливості для розширення доступу до психіатричної допомоги мільйонам людей, особливо в малозабезпечених спільнотах, вважають автори.

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