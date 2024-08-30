Справился с 90% загрязнения за 3 часа: создан эффективный метод борьбы с "вечными химикатами"

Проблема загрязнения источников воды стоит как никогда остро во многих странах мира, являясь причиной множества болезней у людей. Однако ученые создали эффективный метод их очищения, справившись даже с веществами, не с проста носящими титул "вечных".

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Новый метод, разработанный инженерами-химиками из Университета Британской Колумбии (UBC), Канада, позволил им совершить прорыв в борьбе с пер- и полифторалкильными веществами (PFAS), известными как "вечные химикаты". Эти химические вещества трудно разрушить из-за их прочных связей углерод-фтор, которые противостоят естественным процессам деградации, в следствии чего они и получили такое название, пишет New Atlas.

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Загрязнение PFAS представляет собой значительный риск для окружающей среды и здоровья людей, особенно для водоснабжения. Существующие методы удаления PFAS часто направлены на улавливание химикатов без их полного расщепления, что оставляет потенциал для повторного загрязнения в будущем, не позволяя окончательно от них избавиться.

Команда UBC под руководством доктора Йохана Фостера создала систему, которая не только улавливает PFAS, но и расщепляет их до безвредных компонентов, причем относительно быстро и экономически эффективно. В инновационном подходе используется гибридный фотокатализатор из оксида железа и графемного углерода, который поглощает PFAS из воды, а затем разлагает их под воздействием ультрафиолетового света.

Этот двухэтапный процесс отличает их метод от других, которые обычно либо улавливают, либо разрушают PFAS, но не уничтожают их одновременно. Одним из ключевых преимуществ этой системы является ее эффективность даже в условиях низкой освещенности. Катализатор показал способность удалять более 85 % перфтороктановой кислоты (PFOA), распространенного и широко изученного соединения PFAS, при неоптимальном освещении. Это делает систему универсальной и применимой в различных условиях окружающей среды, включая регионы с ограниченным естественным солнечным светом, считают авторы.

Доктор Рафаэль Морейра, соруководитель исследования, опубликованного в журнале Communications Engineering, отметил высокую адаптивность системы, что может расширить ее применение не только на PFAS, но и на другие стойкие загрязнители. По словам доктора Фостера, катализатор может быть произведен даже из лесных или сельскохозяйственных отходов, что снижает стоимость и воздействие его производства на окружающую среду. Исследователи уже создали компанию ReAct Materials для изучения коммерческого потенциала своего катализатора, который, как они утверждают, может уничтожить до 90% PFAS в воде в течение трех часов, что значительно лучше любых существующих технологий.

Загрязнение PFAS является актуальной проблемой во всем мире, поскольку многочисленные исследования связывают эти химические вещества с различными проблемами со здоровьем, включая рак и нарушения иммунной системы. Разработка метода, который может как улавливать, так и разрушать PFAS, является многообещающим решением проблемы, которая уже давно мучает водные системы по всему миру. По мере того как команда продвигается к коммерциализации своей технологии, она поставила целью внедрить ее в муниципальные и промышленные системы водоснабжения, обеспечивая долгосрочное решение проблемы загрязнения.

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