Впорався з 90% забруднення за 3 години: створено ефективний метод боротьби з "вічними хімікатами"

Проблема забруднення джерел води стоїть як ніколи гостро в багатьох країнах світу, будучи причиною безлічі хвороб у людей. Однак учені створили ефективний метод їхнього очищення, впоравшись навіть із речовинами, які неспроста носять титул "вічних".

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Новий метод, розроблений інженерами-хіміками з Університету Британської Колумбії (UBC), Канада, дав їм змогу здійснити прорив у боротьбі з пер- і поліфторалкільними речовинами (PFAS), відомими як "вічні хімікати". Ці хімічні речовини важко зруйнувати через їхні міцні зв'язки вуглець-фтор, які протистоять природним процесам деградації, через що вони й отримали таку назву, пише New Atlas.

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Забруднення PFAS являє собою значний ризик для довкілля і здоров'я людей, особливо для водопостачання. Існуючі методи видалення PFAS часто спрямовані на уловлювання хімікатів без їхнього повного розщеплення, що залишає потенціал для повторного забруднення в майбутньому, не даючи змоги остаточно їх позбутися.

Команда UBC під керівництвом доктора Йохана Фостера створила систему, яка не тільки вловлює PFAS, а й розщеплює їх до нешкідливих компонентів, причому відносно швидко й економічно ефективно. В інноваційному підході використовується гібридний фотокаталізатор з оксиду заліза і графемного вуглецю, який поглинає PFAS з води, а потім розкладає їх під впливом ультрафіолетового світла.

Цей двоетапний процес відрізняє їхній метод від інших, які зазвичай або вловлюють, або руйнують PFAS, але не знищують їх одночасно. Однією з ключових переваг цієї системи є її ефективність навіть в умовах низької освітленості. Каталізатор показав здатність видаляти понад 85 % перфтороктанової кислоти (PFOA), поширеної і широко вивченої сполуки PFAS, за неоптимального освітлення. Це робить систему універсальною і застосовною в різних умовах довкілля, включно з регіонами з обмеженим природним сонячним світлом, вважають автори.

Доктор Рафаель Морейра, співкерівник дослідження, опублікованого в журналі Communications Engineering, наголосив на високій адаптивності системи, що може розширити її застосування не тільки на PFAS, а й на інші стійкі забруднювачі. За словами доктора Фостера, каталізатор може бути виготовлений навіть із лісових або сільськогосподарських відходів, що знижує вартість і вплив його виробництва на навколишнє середовище. Дослідники вже створили компанію ReAct Materials для вивчення комерційного потенціалу свого каталізатора, який, як вони стверджують, може знищити до 90% PFAS у воді протягом трьох годин, що значно краще за будь-які наявні технології.

Забруднення PFAS є актуальною проблемою в усьому світі, оскільки численні дослідження пов'язують ці хімічні речовини з різними проблемами зі здоров'ям, включно з раком і порушеннями імунної системи. Розробка методу, який може як вловлювати, так і руйнувати PFAS, є багатообіцяючим рішенням проблеми, яка вже давно мучить водні системи по всьому світу. У міру того як команда просувається до комерціалізації своєї технології, вона поставила за мету впровадити її в муніципальні та промислові системи водопостачання, забезпечуючи довгострокове вирішення проблеми забруднення.

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